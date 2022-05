COVID-19 ¿Por qué hay quiénes nunca se han contagiado? Foto: elpais.com

Parece extraño imaginar que ante una pandemia existen aún personas que no han tenido un contagio de COVID-19, pues en todo el planeta millones han muerto a causa de este virus cuyo nivel de contagio hizo que todos quedáramos en cuarentena por años, entonces ¿por qué hay quienes nunca lo han contraído?, ¡aquí te decimos el motivo!

En La Verdad Noticias te revelamos que la Universidad Johns Hopkins registró hasta el 25 de mayo de 2020 que en todo el mundo hay más de 526 millones de casos positivos a Sars-CoV-2, de ahí que claramente parece una enfermedad difícil de eludir.

Anteriormente te contamos que se registró la cuarta semana en disminución de casos; sin embargo, ahora te diremos porque hay quienes no se han contagiado del virus.

Por esto aún hay personas que no tiene COVID-19

La razón por la que muchos no han tenido el virus, de acuerdo con la BBC es porque jamás se han expuesto al patógeno, y esto suele pasar más en aquellos que pertenecen a la población vulnerable, pues tomaron medidas más extremas para cuidarse, aunque no es el único motivo por el que hay personas que no lo han contraído, y es que al parecer la vacuna si ha sido clave para reducir su transmisión, aunque claro estas conjeturas se hicieron antes del surgimiento de Ómicron.

Otra de las teorías que podría indicar los motivos por los que una persona no se ha contagiado aún es porque aun cuando el virus entre a las vías respiratorias de algunos podría no encontrar receptores en estos para poder entrar a las células, también se cree que las personas que tienen un estilo de vida más saludable pueden tener un sistema inmune más fortalecido que podría evitar la enfermedad con mayor facilidad.

Por otro lado, se cree que incluso hay quienes tienen genéticamente menos posibilidades de contraer el nuevo coronavirus, de ahí que aún sigan a salvo.

¿Cuáles son los números para pedir ayuda por coronavirus?

Puedes llamar al número 800 00 44 800, ahí se da el servicio a atención ciudadana del Sector Salud o al 800 628 3762, en este se recibe atención a mujeres en embarazo, parto, puerperio o lactancia.

