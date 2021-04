COVID-19: ¿Personas vacunadas deberían viajar estas vacaciones?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron su guía de viaje para personas completamente vacunadas para reflejar la evidencia y la ciencia más recientes sobre el COVID-19.

Países como México, Estados Unidos y más están abriendo sus fronteras y permitiendo a personas vacunadas el viajar dentro y fuera de su territorio, pero las recomendaciones del CDC aún deben obedecerse para prevenir nuevos contagios.

En La Verdad Noticias te presentamos las nuevas recomendaciones de la CDC para personas totalmente vacunadas que desean viajar estas vacaciones de verano, aunque lo ideal sería esperar un poco más.

Personas vacunadas todavía necesitan usar cubrebocas

Según los CDC, si está completamente vacunado, no es necesario que se ponga en cuarentena. Pero si necesitas usar un cubrebocas mientras estás en lugares públicos como aeropuertos.

Personas vacunadas todavía necesitan usar cubrebocas

¿Cómo puedo saber si estoy completamente vacunado?

Está completamente vacunado dos semanas después de la segunda inyección de la vacuna de Pfizer o Moderna. Si recibió la vacuna contra COVID-19 de J&J, dos semanas después de la dosis única.

¿Qué pasa si no está vacunado?

"La guía emitida hoy no cambia la guía existente de la agencia para las personas que no están completamente vacunadas", dice el CDC. “Los viajeros no vacunados deben hacerse la prueba entre 1 y 3 días antes del viaje y 3 y 5 días después.

Deben quedarse en casa y ponerse en cuarentena durante 7 días después del viaje o 10 días si no se hacen la prueba al final del viaje. Los CDC desalientan los viajes nacionales no esenciales de quienes no están completamente vacunados.

Personas sin vacuna COVID-19 no deben viajar

Cómo mantenerse seguro al viajar

Use un cubrebocas sobre su nariz y boca

Manténgase a 1.5 metros de los demás y evite las multitudes

Lávese las manos con frecuencia o use un desinfectante para manos

