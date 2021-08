COVID-19: Medicamentos que no son recomendables para tratar la enfermedad

El Gobierno Federal ha actualizado la guía para tratar el COVID-19 y emitió una lista de medicamentos que no deberían usarse para tratar la enfermedad y en La Verdad Noticias te decimos de qué medicinas se tratan.

En la actualización se clasifican a los pacientes de acuerdo con la enfermedad, los medicamentos y las recomendaciones que deben seguir. Cabe indicar que estos nuevos lineamientos del sector salud se realizaron con base en evidencia científica y abordaron la eficacia de los tratamientos antiinflamatorios, antivirales y de soporte contra la enfermedad.

“Esta guía clínica representa la perspectiva de representantes de todas las instituciones públicas del sector salud, a la cual se llegó después de una evaluación cuidadosa de la evidencia científica disponible”, se indica en la presentación.

Es importante mencionar que cualquier medicamento para combatir el coronavirus debe de usarse únicamente bajo la recomendación de algún médico y si bien este texto informativo se basó en una guía oficial las personas no deben usarlo como base para automedicarse.

¿Qué medicamentos no debo usar si tengo coronavirus?

Algunos medicamentos no son recomendables para tratar el coronavirus

En la actualización del documento se especifica que los siguientes medicamentos no deben de usarse para tratar el coronavirus:

Azitromicina: Antibiótico macrólido que no ha mostrado ningún beneficio para tratar la enfermedad.

Ciclosporina: Inmunosupresor. Sin ningún beneficio.

Dióxido de cloro

Factor de transferencia

Hidroxicloroquina: Antimalárico.

Lopinavir/ Ritonavir: Inhibidor de proteasa.

Oseltamivir: Inhibidor de la neuraminidasa del virus de la influenza humana.

Recuerda que nunca debes automedicarte y si presentas síntomas relacionados con el coronavirus debes acudir a un médico para que te indique el procedimiento a seguir.

¿Puedo tomar antibióticos para tratar COVID-19?

Los antibióticos no sirven para tratar el coronavirus

La secretaría de Salud ha indicado que no se deben tomar antibióticos para tratar COVID-19, pues no tienen ningún efecto contra los virus, únicamente contra las infecciones bacterianas y dado que el coronavirus es causada por un virus los antibióticos no deben usarse como tratamiento ni a modo de prevención.

