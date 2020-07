COVID-19: Con 5 microgotitas de infectado, tienes contagio, estudio

El contagio va desde 5 microgotitas de saliva. Foto:latercera

El contagio puede suceder con cinco micro-gotitas de saliva infectada de COVID-19 expulsadas por una persona que tose o estornuda y desarrollar diferentes síntomas que dependen de las condiciones de salud, explicó José Luis Sánchez Salas, investigador del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

El miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) señaló que las personas cuando tosen o estornudan generan alrededor de 30 mil gotitas donde cada una tiene en promedio un tamaño de cinco micrómetros, unos 0.005 milímetros, y se pueden dispersar a una distancia de 1.5 a dos metros.

Los virus conocidos de manera común como COVID-19 tienen un tamaño que va de 150 a 160 nanómetros, es decir, de 0.00015 a 0.00016 milímetros; mientras que una microgotita de cinco micrómetros o micras, puede contener, al menos, 30 partículas virales.

Sana distancia con el COVID-19

Las personas cuando tosen o estornudan generan alrededor de 30 mil gotitas y que pueden dispersar este aerosol a una distancia de 1.5 a 2 metros, por eso, la sana distancia. Se sabe que unos cientos de virus son suficientes para que una persona se infecte, por lo que al menos cinco micro-gotitas serán suficientes para infectar a una persona.

Sánchez Salas explicó que se ha visto que las personas fumadoras e hipertensas expresan más los receptores, por lo que se cree que son más susceptibles a contagiarse con este virus. En su análisis sobre el covid-19, el investigador del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la Udlap destaca que este virus se transmite por vía aérea, por lo que se puede captar cuando se respira o cuando se lleva a las mucosas con la mano cuando la persona se toca la nariz, boca u ojos.

Una persona infectada con el virus COVID-19 puede detectarse en tres formas: persona enferma con neumonía, es decir, inflamación de pulmón; persona con síntomas leves de infección respiratoria, parecido a una gripe común; o sin síntomas, portador asintomático o portador sano.

El COVID-19 es un virus que su genoma es de ARN, el cual está encerrado en una cápsula de proteínas denominada Cápside, además tiene una capa externa de fosofolípidos tipo membrana celular que se toma de la célula que infectó, detalló el miembro de la American Chemistry Society y de la American Society of Microbiology y la American Society of Tropical Medicine and Hygiene.

Es especialista agrega que al contar el COVID-19 con una membrana celular que se toma de la célula que infectó lo hace un virus envuelto. Este virus además posee unas proteínas que tienen azúcares unidos denominadas espinas que sobresalen de la cubierta de la membrana y que le sirve para unirse a los receptores celulares, además, este virus tiene una tasa alta de mutación y ya se han descrito al menos ocho variedades del mismo.