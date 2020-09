COVID-19: Caída del cabello en el confinamiento, aquí te decimos las causas

Debemos estar alertas a los síntomas de la caída del cabello. Foto: amintaofficial

El confinamiento en esta pandemia del COVID-19 ha sido estresante y no está de más ya que es un suceso que nadie se esperaba. Algunas personas han experimentado más estrés que otras, incluso ansiedad y depresión y otras tantas, la mayoría, ha sufrido caída de cabello.

Probablemente muchas personas se hayan sentido tan agobiados en los últimos meses que su cabello haya empezado a caerse. Muchos expertos en tricología, como el Dr. Sergio Vañó, notaron un aumento de los casos de efluvio telógeno (o caída del cabello por estrés), no solo asociados al confinamiento, sino también a haber padecido la nueva infección.

Cómo es el efluvio telógeno agudo

Cuando la caída del cabello se vuelve intensa y se mantiene durante tres y seis meses, se transforma en una condición conocida como efluvio telógeno agudo y esto es la caída de cabello crónica. Ocurre cuando la raíz del folículo piloso sufre un daño específico que interrumpe su ciclo de crecimiento, y esto aplicado a múltiples folículos pilosos conduce a una fase telógena o fase de caída muy evidente.

En muchos pacientes, se presenta como “una alteración del ciclo de crecimiento del pelo”, observándose con mayor frecuencia en mujeres jóvenes, pero también en adultos y gente de edad mayor.

La afección puede durar un buen tiempo, Vañó, miembro del Grupo de Tricología de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), destaca que es un proceso autorresolutivo y que mejorará pasados unos meses.

Las causas del efluvio telógeno

En el caso del efluvio telógeno agudo, las causas pueden ser el parto, tener déficits vitamínicos, haberse sometido a una cirugía, haber experimentado eventos traumáticos o estresantes (como el confinamiento), e incluso a haber sufrido una infección, como la misma COVID-19.

Entre las causas existen:

El estrés

El uso de ciertos fármacos

Los problemas autoinmunes

Entre otros factores, pueden influir en el desarrollo de diferentes formas de alopecia.

Dada su variedad, la aplicación de un tratamiento requerirá primero la causa principal.

El tricólogo destaca que en ocasiones la causa no se podrá identificar claramente y en otras situaciones los motivos del efluvio son múltiples. Cuando la causa es tratable, como por ejemplo el déficit de hierro, es importante corregirla para que el efluvio telógeno mejore.

Es posible tratar la caída del cabello

Lo bueno es que no este no es el fin del mundo. Actualmente existen tratamientos efectivos que pueden ayudar a atenuar la caída del cabello y a mejorar el aspecto del pelo que crece nuevo. Vañó comenta que existen tratamientos que pueden no solo estabilizar, sino también mejorar la densidad capilar.

Y como ya dijimos, para empezar cualquier tratamiento, es necesario un diagnóstico acertado. Por ejemplo, para la alopecia androgénica pueden usarse antiandrógenos orales, tópicos o inyectados, el minoxidil oral o tópico, así como otras nuevas terapias como el plasma rico en plaquetas o el láser de baja potencia.

Pero en el caso del efluvio telógeno agudo detectar la causa es especialmente importante, sobre todo si es por las ya mencionadas, ya que esto permitirá su regresión espontánea. Explica Vañó que la caída se frenará progresivamente, notando cada vez menos pérdida de pelo. Después comenzará una fase de recrecimiento con pelo fino corto que, poco a poco, se engrosará hasta recuperar la longitud y el tallo habitual.

Y aunque suena bien, el proceso es bastante lento, pudiendo durar hasta 12 meses, por lo que la paciencia es un punto clave en la recuperación. De no ocurrir en dicho tiempo, entonces se precisará un tratamiento más específico para evitar que el efluvio se convierta en un proceso crónico.

Tratamiento para la caída del cabello crónica

Los principales tratamientos para el efluvio telógeno son los suplementos vitamínicos y nutricionales, así como sérums o lociones que regulen el ciclo capilar.

El tratamiento para el efluvio telógeno dependerá de si se quiere favorecer la fase de recrecimiento y preparar el folículo piloso para que regenere el cabello correctamente, o si hay alteraciones profundas que requieran un fármaco específico.

Entre los medicamentos más utilizados figuran los suplementos vitamínicos y nutricionales, seguidos por lociones o sérums capaces de regular el ciclo capilar y de fortalecer el pelo en fase de recrecimiento. Además de una dieta balanceada y rica en nutrientes.

Vañó también recomienda lavar el cabello frecuentemente, como mínimo de tres a cuatro veces por semana. Esto permitirá eliminar todo el pelo maduro destinado a caer tarde o temprano, reduciendo así el tiempo de la fase de caída, lo que a su vez acelerará la llegada de la fase de recrecimiento.