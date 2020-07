COVID-19: 5 cosas que necesitas en tu botiquín para combatir el coronavirus

Nunca debe faltarte un termómetro en tu botiquín para el COVID-19. Foto: www.shutterstock.com

La pandemia del COVID-19, aún no es controlada y hasta el momento no se sabe cuándo terminará, pues no hay fecha oficial para la vacuna y los casos positivos del nuevo coronavirus siguen apareciendo, y ante esto creemos que es crucial que puedas tener un botiquín que pueda salvarte del imprevisto, aunque recuerda siempre consultar a tu médico de cabecera y decir “no” a la automedicación, ¡aquí te damos los detalles!

¿Cómo armar un botiquín para el COVID-19?

Siempre es mejor estar preparado para las emergencias médicas, así que, si eres de los precavidos, seguro ya tienes un botiquín en casa, y ahora que el mundo enfrenta una pandemia por el nuevo coronavirus, no estaría nada mal que pudieras actualizarlo en su caso crear uno, y con ello estar prevenido para hacer frente al COVID-19, ¡aquí te decimos cómo hacerlo!

Recuerda que será indispensable que cuentes con al menos 30 días de abastecimiento en medicamentos que normalmente consumes ya sea porque estés en tratamiento o tengas una enfermedad crónica, además asegúrate que no tengas fármacos caducados y que tengas un sitio especial para almacenarlos, ahora así, vamos a lo que nos atañe.

El sitio web diario.mx, asegura que se comunicó con farmacéuticos y médicos que viven en Estados Unidos, para preguntar acerca de los medicamentos que todos deberían tener en su botiquín para poder hacer frente a un caso inesperado de COVID-19 y estás son las propuestas, ¡toma nota!

Almacena en un lugar seco tu botiquín

No lo guardes en el baño, de preferencia en un armario de pasillo, ya que si están en un sitio húmedo los medicamentos se pueden afectar y mantenlo lejos de los niños, así lo indicó la vicepresidenta senior de práctica farmacéutica y asuntos gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Farmacéuticos, Ilisa Bernstein.

Ten siempre un termómetro en tu botiquín

Comprueba tener baterías de respaldo si tienes termómetro de pilas, también contar con desinfectante para limpiarlos, puede ser peróxido o alcohol, los más recomendables son los orales, pues son más precisos, indicó la profesora asistente de medicina clínica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Florida, Stacey Curtis.

Oxímetros de pulso en el botiquín

Este dispositivo es portátil y es parecido a un clip gigante, su función es medir el nivel de oxígeno en la sangre, existen dos tipos, los que se colocan en los lóbulos de las orejas y los que se ponen en la punta de los dedos, y es crucial tenerlo en caso de que se desarrolle neumonía, pues así podrás saber qué tan grave es tu situación, generalmente la lectura normal de oxígeno debe ser del 95 al 100%, mientras que si está debajo del 90% podría ser una alerta de que algo va mal, procura informarlo a tu médico.

Cabe destacar que el director médico de la Asociación Estadounidense del Pulmón, Albert Rizzo, indicó que no siempre necesitas un oxímetro, ya que advirtió que hay quienes se llegan a obsesionar con los números y lecturas del dispositivo, por ello, comentó:

“Creo que es más importante que escuches lo que tu cuerpo te dice.”

Además, añadió que en caso de no contar con uno se debe ser muy observador con las señales que el cuerpo envía, es decir, informar a tu médico si toses con mucha frecuencia, si te falta el aliento cada vez más o simplemente ya no puedes subir las escaleras, pues en estos casos comentó:

“Si sientes falta de aliento lo suficiente como para querer un oxímetro de pulso, llama a tu médico.”

Medicamentos para el COVID-19: antipiréticos y analgésicos

En caso de contar con acetaminofén, para bajar la fiebre no se debe usar si el médico no lo autoriza ya que en caso de ingerir de más puede causar daño hepático severo, y debes considerar que incluso los medicamentos de venta libre para la tos lo contienen, por ello, es crucial que no se rebase al día la ingesta de más de 3 mil miligramos, y por supuesto no se debe ingerir alcohol.

Además, los expertos advirtieron que siempre se debe revisar con cuidado si el paciente tiene una enfermedad subyacente antes de que ingiera medicamentos, particularmente revisar las etiquetas de los fármacos y dar a niños y adultos, los hechos específicamente para sus edades.

Medicamentos para el COVID-19: antipiréticos y analgésicos. Foto: www.shutterstock.com

Por otro lado, el experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Pennsylvania y el Hospital de Niños de Filadelfia, Paul Offit, señaló que cuando se usan medicamentos para reducir la fiebre se ha demostrado que:

“...disminuye la capacidad del cuerpo para producir anticuerpos.”

Respecto al ibuprofeno, este medicamento ha causado mucha controversia, pero aun así no se sugiere su ingesta, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS), acepta que no existe un estudio que indique que su ingesta es contraproducente para el COVID-19.

Remedios de venta libre

Sin duda las pastillas para la tos son ricas y alivian un poco el malestar en la garganta, de igualmente lo hace la miel, pero no está recomendada para infantes con menos de 2 años de edad, y en el caso de las primeras se deben dar con cuidado a los niños ya que se pueden atragantar con tomarlas.

Si el paciente presenta diarrea, es porque su cuerpo está intentando eliminar la infección; por lo que Stacey Curtis de la Universidad de Florida, señala:

“No recomendamos a nadie que tome nada para detener la diarrea.”

Eso sí, es indispensable evitar la deshidratación con bebidas que ayudan a reemplazar los minerales como los electrolitos, no se sugieren las deportivas ya que no son tan efectivas y tienen azúcar.

Finalmente, aún con este botiquín contra el COVID-19 esté listo para usarse en tu hogar, recuerda no ingerir nada si el médico no lo autoriza, ya que de lo contrario podrías poner en riesgo tu vida, ¡cuídate y cuida a quienes amas!

