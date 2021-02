CDC: Los estadounidenses LGTBQ+ tienen mayor riesgo de casos graves por COVID-19

Los estadounidenses LGBTQ+ se han visto especialmente afectados durante la pandemia, ya que las tasas desproporcionadas de desempleo han dejado a miles de personas sin seguro o ingresos estables, te informamos.

Casos de Covid-19 en comunidad LGBTQ+

Según un nuevo informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las personas LGBTQ+ también enfrentan un mayor riesgo de desarrollar casos graves de COVID-19 si se infectan, a continuación La Verdad Noticias te informa.

El informe utilizó datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento (BRFSS) 2017-2019, que recopiló información de 645,000 adultos en los Estados Unidos.

Los resultados encontraron que los adultos que se identificaron como homosexuales, lesbianas o bisexuales eran más propensos a reportar condiciones subyacentes que hacen que el COVID-19 sea más peligroso que las personas heterosexuales.

Comunidad LGBTQ y el Covid-19. Foto: Radio nacional de Colombia

El informe midió 11 afecciones: asma, enfermedad cerebrovascular, fibrosis quística, hipertensión, estado inmunodeprimido, afecciones neurológicas, talasemia, obesidad, tabaquismo, diabetes y cáncer.

En todos los grupos raciales y étnicos, las personas queer informaron tasas más altas de estas afecciones que las personas heterosexuales.

Sin embargo, es importante reconocer que debido a la naturaleza autoinformada del estudio, es difícil cuantificar la frecuencia con la que una persona fuma, el nivel de obesidad de una persona y la gravedad de su asma.

¿A qué se debe los altos casos de Covid-19?

Las personas queer y trans tienen menos acceso a la atención médica, lo que podría explicar las altas tasas de afecciones subyacentes.

Antes de la pandemia, las personas queer en los EE. UU. Tenían menos acceso a la atención médica que las personas heterosexuales debido a la discriminación médica y laboral.

Un informe de Human Rights Campaign también encontró que el 17% de los adultos LGBTQ+ no tenían ningún tipo de seguro antes de la pandemia. Sin seguro, muchos adultos queer han pasado sin las citas médicas necesarias para evitar que afecciones como el asma y la hipertensión no se controlen.

Según un informe de Human Rights Campaign y PSB Research , el 17% de los adultos LGBTQ + fueron despedidos durante la pandemia. Esto ha dejado a miles sin acceso a un seguro o ingresos para pagar la atención médica para tratar afecciones subyacentes que podrían hacer que el COVID-19 sea más peligroso.

La Campaña de Derechos Humanos informó que las respuestas al COVID-19 tomadas por el gobierno, los legisladores y el sector privado deben considerar activamente las situaciones únicas de las personas LGBTQ+ en sus planes para abordar esta crisis.

