Buttercream, la receta fácil para decorar el pastel de mamá este 10 de mayo

Los pasteles son toda una tradición en las celebraciones de todo el mundo, pero en México no hay un buen cumpleaños o festejo como el Día de la Madre donde no esté presente uno de estos deliciosos postres, así que si ya sabes cómo preparar el pan, pero aún no tienes idea de cómo decorarlo, aquí te damos la receta fácil de la buttercream, para que, ¡sorprendas a mamá este próximo 10 de mayo!

En La Verdad Noticias te revelamos que esta receta es conocida en español como “crema de mantequilla” y es una opción deliciosa, rápida y perfecta para decorar pasteles y otros postres.

Anteriormente te compartimos Manualidades para el 10 de mayo; sin embargo, ahora te damos los pasos a seguir para preparar esta deliciosa decoración cremosa que fascinará a tu madre.

¿Qué es la crema de mantequilla?

También es conocida como crema de manteca y se trata de una mezcla de azúcar glas con mantequilla que sirve para decorar, recubrir y rellenar pasteles, en algunos casos se puede hacer con otros tipos de grasas como la margarina.

Receta fácil para preparar buttercream

A continuación, te damos los ingredientes y las instrucciones a seguir para que prepares esta deliciosa crema que te ayudará a decorar tus postres favoritos.

Ingredientes

250 gramos de mantequilla

250- 300 gramos de azúcar glas

2 cucharadas de leche

1 cucharada de vainilla en pasta

Una pizca de sal

Preparación

En un recipiente aparte mezcla la sal y la leche, reserva.

Bate la mantequilla con batidora de varillas, puede ser a mano con un batidor hasta que quede cremosa.

Ahora, baja la velocidad del batido y añade el azúcar glas, mezcla hasta que todo quede integrado y se vea terroso.

Después sube la velocidad y agrega con cuidado la mezcla de sal y leche, bate por 8 o 10 minutos más hasta que la crema se vea esponjosa y ligera.

Ahora puedes añadir la vainilla o el sabor de tu preferencia.

Si quieres darle color a la crema, este es el momento, hazlo con un colorante para comida, ¡quedará fantástica y deliciosa!

