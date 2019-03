Buscan que la ciudad de México tenga una Universidad de las Artes

Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México, comparte sus planes para convertir el Centro Cultural Ollin Yoliztli en la Universidad de las Artes, las Culturas y los Saberes Populares de la Ciudad de México.

Durante la administración pasada se cuestionó por las goteras y el abandono generalizado de las instalaciones, por lo que entonces se invirtieron 30 millones para su mantenimiento y 20 millones para la Sala Silvestre Revueltas, no obstante, aún queda mucho por hacer, dice Suárez del Real.

“La infraestructura da para eso, pero en efecto debe tener un mantenimiento mayor, es un inmueble que tiene 40 años de haberse habilitado”.

Ahora bien, el funcionario informa que buscará que la Secretaría de Educación Pública incorpore su proyecto como universidad ya que contará con alumnos, maestros certificados e instalaciones apropiadas.

“Vamos a continuar con ese proceso de mantenimiento mayor e iremos encontrando reacomodos porque el Centro tiene áreas preciosas, como espacios abiertos y pasillos anchísimos. Lo primero que tenemos que hacer es contar con un cuerpo académico, por eso le estoy proponiendo a los consejos educativos que están en de la Ollin que promovamos la titulación o certificación de habilidades de todos nuestro honoraristas (trabajadores externos), para decirle a la Secretaría de Educación Pública que tengo un claustro con personas tituladas, certificadas, algunos con maestría y algunos con doctorado, y así Educación no pueda decirme que no me puede dar la incorporación como universidad de las artes”.

Por otra parte, Suárez del Real, quien como diputado local fuera promotor de la Ley de Derechos Culturales de los habitantes y visitante de la Ciudad de México y promotor de la Ley Constitucional de Alcaldías de la Ciudad de México, definió ya 4 direcciones generales relacionadas con sus líneas de acción como legislador.

Vinculación cultural comunitaria

La primera dirección estará encargada de los Faros, y de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES). Está previsto contar con 300 centros comunitarios ubicados en zonas de escasa oferta cultural.

Festivales, Fiestas y Ferias comunitarias

La segunda dirección organizará festivales por toda la ciudad, pero con una línea curatorial definida y coordinada por comités especializados.

“Todos los festivales tienen comité curatorial, incluyendo la Feria del Libro en el Zócalo. Yano será como antes, con la decisión y los gustos de la jefatura de gobierno, o los gustos de la secretaría en turno”.

Derecho a la memoria y patrimonio cultural comunitario

La tercera dirección buscará el apoyo de instituciones federales como el INBA y el INAH para garantizar la protección del patrimonio.

Sistema educativo cultural comunitario

La última y cuarta dirección general es donde se ubica el proyecto de la Ollin Yolitztli.

Además, planea fortalecer a la Orquesta Típica de la Ciudad de México. “Tengo la orquesta más antigua de la República mexicana vinculada a los liberales juaristas y ya les estamos buscando una sede”.

Destaca también que cuenta con 300 apoyos para colectivos que serán entregados a través de la convocatoria “Promotores culturales Ciudad de México”, pero no cuenta con gran difusión porque “es una fonquita que está destinado para la gente de la tierra”.

Respecto a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Suárez del Real indicó que “lamentablemente” la anterior Secretaría de Finanzas “nunca respetó el acuerdo al final [y] no respetó las instrucciones de quien era jefe de Gobierno, José Ramón Amieva”.

“Hablé con los músicos y les propuse hacer lo mismo, pero en 6 meses, les pedí que me dejaran hacer operaciones quirúrgicas para adelantarles de cuánto es la bolsa que tenemos y atender por prelación”.

Por último, el secretario de cultura aseguró que busca una nueva sede para el Remate de Libros, ya que el Auditorio Nacional no cuenta con el espacio suficiente y ahora podría formar parte de un evento que se llamará “Debate de verano”, dedicado a la historia, ciencia, tecnología y literatura.