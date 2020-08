¡Buen SEXO en la ducha sin pretextos! Cinco consejos que debes seguir

Durante toda mi vida sexualmente activa, he creído que el sexo en la ducha apesta total y completamente. Es el equivalente por sexo de un premio de consolación o un trofeo de participación; es algo que haces si estás sudado y no quieres ensuciar las sábanas, o estás menstruando y bueno, no quieres ensuciar las sábanas; es lo que sigue en cualquier situación sexual cuando podrías decir "Uf, está bien".

La única razón por la que el sexo en la regla tiene una ventaja sobre el sexo “normal” en la ducha es porque al menos con el primero, uno ya se siente decepcionado y, por lo general, termina gratamente sorprendido.

El sexo en la ducha es lo opuesto: te metes pensando que será encantador, y luego casi te resbalas y te abres la cabeza en la regadera.

Los consejos de una sexóloga podrían ayudarte en la vida sexual

¿Pero podría ser que yo soy el problema y no el sexo en la ducha?

Admito que mi opinión sobre el sexo en la ducha es completamente diferente del potencial íntimo que teóricamente ofrece.

Después de todo, es una configuración altamente erotizada que podría hacerte sentir más cerca de tu pareja y dejarte con menos limpieza que una sesión en el dormitorio. Y jugar en la ducha puede ser (a veces literalmente) húmedo.

Teniendo en cuenta esos detalles, tal vez me beneficiaría abrir mi mente para darme consejos sexuales que podrían ayudarme a ver lo que ven todos los demás.

A continuación, la sexóloga Sadie Allison, PhD, educadora sexual y cofundadora del lubricante GoLove CBD, comparte sus mejores consejos para el sexo en la ducha.

¿Cómo tener buen sexo en la ducha?

Siga estos 5 consejos sobre sexo en la ducha de un sexólogo.

No use agua como lubricante

El agua no es un lubricante. En negrita, resalte, subraye esa idea un millón de veces, lo que sea que necesite hacer para memorizarla.

Si bien tiene sentido suponer que el sexo en la ducha naturalmente será un momento resbaladizo y divertido, para los dueños de vulvas, el agua en realidad se está secando, de hecho.

“En lugar (de agua), asegúrese de usar un lubricante sexual”, dice la Dra. Allison.

Los lubricantes a base de agua pueden funcionar, pero se enjuagan fácilmente y no duran mucho tiempo. Entonces, si está usando un lubricante a base de agua, intente mantener su vulva y área pélvica fuera del chorro de agua de la ducha y vuelva a aplicar sobre la marcha.

Lleva el tipo de lubricante adecuado

Para continuar con esa línea de pensamiento, no todos los lubricantes son idénticos. Y cuando se trata de los mejores consejos para lubricar el sexo en la ducha, uno es el que predomina entre los a base de agua, a base de aceite y a base de silicona.

“El tipo de lubricante más preferido para jugar en la ducha es la silicona. La silicona no se absorbe en la piel, dura mucho tiempo (por eso también se prefiere para el sexo anal) y no se elimina fácilmente con agua, por lo que es ideal para el sexo en la ducha".

Solo tenga mucho cuidado al usarlo en la ducha, ya que puede deslizarse sobre la silicona que puede terminar en el piso de la ducha.

Posiciones cómodas y seguras

Encontrar una posición cómoda puede ser un desafío, dice la Dra. Allison. "Como no puede acostarse en la mayoría de las duchas, está limitado a algunas posiciones de pie. Esto puede hacer que el sexo sea incómodo y agotador, especialmente si la diferencia de altura entre usted y su pareja es grande".

Si el objetivo es que experimentes la penetración, haz que tu pareja “se siente en el suelo y luego hágalo en posición de vaquera”, dice la Dra. Allison.

"Para que sus rodillas no se lastimen en la superficie dura, use un par de toallitas húmedas dobladas debajo de las rodillas".

Trabaja con el agua, no contra ella

Sobre el papel, parece que tener sexo mientras está empapado personifica la intimidad, ¿verdad? Bueno, no siempre.

"Si alguna vez te has arrodillado en la ducha para practicar sexo oral, es posible que hayas experimentado la molesta sensación de que te mojan la cara con agua, lo que puede disuadir de poder dar un placer oral suave y cómodo", dice Dr. Allison.

También puede causar asfixia o dificultad para respirar si el agua entra en su nariz y / o boca.

Afortunadamente, aquí hay una solución bastante razonable. La Dra. Allison recomienda que simplemente mueva sus cuerpos al lado del arroyo cuando participe en cualquier juego que se beneficiaría de un enfoque adicional.

Aprovecha al máximo los accesorios de ducha

Hay una gran cantidad de accesorios para el sexo en la ducha que pueden ayudarte en el proceso (porque es un proceso, no me digas lo contrario) de aprender a disfrutar la experiencia.

Algunas de las sugerencias favoritas de la Dra. Allison, incluyen una manija de ducha ($11 dólares) que se succiona a la pared y se puede usar para equilibrar y apoyar, y una silla de ducha ajustable ($28 dólares).

