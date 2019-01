“Bruja” Así fue como llamó la Reina Isabel a Camilla Parker

En algún momento de la historia Camilla fue considerada la mujer más odiada de Inglaterra. Haber vivido un amorío de años con el Príncipe Carlos, cuando aún estaba con la Princesa Diana, fue algo que muy pocos lograron perdonarle con el tiempo.

Una de esas personas fue la misma Reina Isabel. Aunque todos sabemos que la Princesa de Gales no era precisamente su persona favorita, consideraba incorrecta la situación de su hijo con su amante.

Príncipe Carlos, Camilla Parker y Lady Di.

De hecho, incluso después del tormentoso divorcio entre Carlos y Lady Di, y la muerte de ella, la monarca se negaba a recibir a Camilla como miembro de la Familia Real, o al menos eso asegura Tom Bower (periodista británico) en su libro “Rebel Prince: The Power and de Passion and Defiance of Prince Charles”.

Un año después de que Diana falleciera, en 1997, el Príncipe Carlos le pidió a su madre que aceptara a Camilla. Con varios martinis encima y “Para sorpresa de Carlos, respondió que no le perdonaría su adulterio, y no perdonaría a Camilla por no dejar en paz a Carlos y no permitirle recuperar su matarimonio”, según relata Bower.

El Príncipe Carlos y Camilla Parker en su juventud.

Nunca la quiso, no se le hacía suficiente para Carlos, de hecho por eso su hijo se casó con Diana, pues ella le parecía una opción más aceptable.

No obstante, la peor parte de su rechazo hacia Camilla fue que la llamó “esa bruja”, y aseguró que no quería tener nada que ver con ella. El príncipe, con lágrimas en los ojos, no pudo hacer más que llamar a su ahora esposa e informarle de la decisión de su madre.

La Reina Isabel llamó "buja" a Camilla. No la quería como parte de la Familia Real.

Sin embargo, por alguna razón, después de la muerte de la Reina Madre en 2002 (quien cabe agregar tampoco aceptaba su relación) la Reina cambió de parecer; y entre la controversia y el rechazo de toda Inglaterra, Carlos se casó con Camilla en 2005.

Eso sí, como menciona Bower, después del adulterio del que todo el mundo sabía, no les fue permitido casarse por la Iglesia y tuvieron que conformarse con una simple ceremonia en el Ayuntamiento de Windsor.

Príncipe Carlos y Camilla Parker el día de su boda. 2005

Increíblemente, aún después de haber otorgado su bendición al matrimonio, seguía despreciándola, así que jamás la invitó a ningún acto oficial e insinuó que quedaba muy poco oro galés para hacer su anillo de bodas.