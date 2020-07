Bronquiolitis, el virus sin vacuna que podría atacar a niños pequeños

Bronquiolitis ataca a niños pequeños en estas fechas ¡No hay vacuna! Foto Costa Rica News24

En plena pandemia que se vive por el COVID-19, otro virus podría atacar, pero esta vez a los niños pequeños, se habla del bronquiolitis que es una enfermedad para la que no hay vacuna, por lo que los expertos advierten a la sociedad estar preparados lo mejor posible.

¿Qué es la bronquiolitis?

La bronquiolitis es una hinchazón y acumulación de moco en las vías aéreas más pequeñas en los pulmones (bronquiolos). Por lo general, se debe a una infección viral que principalmente afecta a niños pequeños menores de dos años.

¿Qué es la bronquiolitis? Foto cinfasalud

El periodo de mayor circulación es de abril a septiembre. Qué es la inmunización pasiva y por qué puede ayudar a prevenir la enfermedad. De acuerdo con Menlineplues, la causa más frecuente es el virus sincicial respiratorio (VSR). Más de la mitad de los bebés están expuestos a este virus en su primer año de vida.

Alertas ante este virus

Expertos de salud recomiendan que además de protegerse contra el COVID-19, es importante que no se desatiendan otros virus y enfermedades que en esta época comienzan a circular, por lo que es recomendable mantenerse muy bien informado.

De acuerdo con el jefe de División Neonatología del Hospital “R. Sardá”, Claudio Solana, las medidas de prevención para la diseminación de COVID-19 son básicamente las mismas que para el VSR, incluso han abarcando a toda la población.

“Normalmente, el periodo de mayor circulación del VSR es de abril a septiembre”

El experto considera que, aunque no se sabe si este año su aparición será más tardía o no ocurrirá en forma severa, no podemos es estar desprevenidos, por lo que debemos actuar y estar preparados como todos los años.

No existe vacuna

Como no existe una vacuna para los virus que causan habitualmente cuadros respiratorios, excepto para el de la gripe, y la circulación del VSR es muy intensa, la mayoría de los menores de dos años habrán enfermado de bronquiolitis antes de cumplir esa edad.

De esta manera el experto pide estar atentos a los principales grupos de riesgo, que son los niños nacidos prematuros de alto riesgo, con afecciones pulmonares y los niños con cardiopatías congénitas.

Expertos advierten sobre la bronquiolitis que ataca a niños Foto sifeme

Síntomas de bronquiolitis