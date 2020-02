¿Bots en la cuenta de Instagram de los Duques de Cambridge?

Desde hace mucho tiempo Kate Middleton no había acaparado titulares polémicos como ha estado ocurriendo con Meghan Markle, quien se ha encontrado en una ola de situaciones con el Príncipe Harry, luego de que renunciaron como miembros senior de la familia Real Británica, sin embargo la Duquesa de Cambridge ahora es uno de los centros de atención en este aspecto, puesto que hay una presunta conspiración de su parte contra la Duquesa de Sussex.

Kate Middleton y Meghan Markle

Lo anterior lo aseguró Minuto Neuquén, en donde explica que el medio de comunicación The New York Times reveló que el presunto plan de Kate contra Meghan, es a través de un trabajo muy discreto en las redes sociales; hay que recordar que el escándalo dio origen tras la prohibición por parte de la Reina Isabel hacia los Duques de Sussex, puesto que no les permitió que emplearan la palabra Royal (Realeza Real) en sus comunicados.

Dicho freno fue porque ya no forman parte de ella desde el 8 de enero cuando decidieron alejarse de las responsabilidades que conllevaban formar parte de la Familia Real Británica.

Un aspecto muy importante que parte de la situación de los seguidores de la red social de los Duques de Cambridge y de los Duques de Sussex, es la diferencia en los números de estas, aspecto que da a pensar diversas situaciones, y una de ellas es el tema de los seguidores falsos.

¿Bots en la cuenta de Instagram de los Duques de Cambridge? (Foto cortesía Minuto Neuquen)

Teoría de los bots con los Duque de Cambridge

Tras esto, y retomando, es que el medio de comunicación de Estados Unidos aseguró en una parte de su texto, que tras la orden Kate Middleton y por ende del Príncipe William y “la maquinaria de los Cambridge” han estado comprando de manera masiva, cuenta bot.

TE PUEDE INTERESAR: Kate Middleton luce nueva falda inspirada en Meghan Markle

Si de ser esto cierto, podría ser una explicación a cierta parte de los números tan alto que cuentan en su red social de Instragram.

¿Bots en la cuenta de Instagram de los Duques de Cambridge? (Foto cortesía Diario Gol)

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana