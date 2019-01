Bótox casero para lucir más joven y hermosa

Con el paso del tiempo los signos de la edad se van haciendo cada vez más presentes y podemos comenzar a sentirnos inseguras y desaliñadas, sin embargo, es importante comprender que es un procedimiento completamente natural y forman parte de los gajes de este oficio llamado vida.

No obstante, eso no quiere decir que no podamos hacer nada y tengamos que sentarnos a ver cómo nuestra piel se deteriora con el tiempo.

Si bien existen muchísimos productos en el mercado que aseguran recuperar la elasticidad y juventud de la piel, lo mejor es recurrir a los métodos más naturales, puesto que los químicos de cremas e inyecciones podrían resultar contraproducentes. Además, la cantidad de dinero invertido es muchísimo menor.

Bótox casero y natural.

Bótox casero

Ahora bien, ¿Por qué bótox casero? Pues como lo mencionamos anteriormente, es natural, económico y saludable. Gracias a sus ingredientes podrás aumentar hasta en un 68% la elasticidad de tu piel, 82% su hidratación y 63% sus lípidos.

Como resultado, obtendrás una piel con un aspecto mucho más joven y radiante. Esto debido a la luteína, vitamina E y ácido lático que contiene.

De acuerdo con estudios realizados por investigadores de la Universidad de Harvard, uno de los antioxidante más efectivos y poderosos es la luteína, sustancia que podemos encontrar en la naturaleza, específicamente en las verduras de hojas color verde oscuro.

Además, se sugiere que los resultados pueden ser igual de efectivos si consumimos o aplicamos directamente en la piel, así que antes de pasar con la receta, te dejamos una lista de verduras con las cuales podrás complementar tu tratamiento de bótox casero.

Bótox casero y natural.



- Brócoli

- Espinacas

- Zanahoria

- Maíz

- Calabaza

- Kale

- Nabo

-Tomate

- Naranja

- Frutas y vegetales de color amarillo

Ingredientes

- 200g de espinacas

- 200g de col verde

- ¼ de taza de aceite de oliva extra virgen

- ¼ taza de crema de leche

Bótox casero y natural.

Procedimiento

1. 1. Hierve las espinacas y la col durante 5 minutos. Retira del agua y mezcla bien.

2. 2. Vierte el aceite de oliva y la crema de leche en la mezcla.

4. 3. Mezcla de nuevo hasta que los ingredientes queden completamente incorporados.

Modo de uso:

1. Lava tu cara con un jabón neutro o de limpieza profunda. Seca. Aplica la mascarilla, con ayuda de una brocha, de abajo hacia arriba, comenzando por el cuello.

2. Deja actuar durante 10 minutos y enjuaga con agua tibia. Por último, enjuaga con agua fría para cerrar los poros.

Puedes guardar el restante en el refrigerador, dentro de un recipiente hermético, por no más de una semana. Para obtener mejores resultados, aplica 3 o 4 veces por semana.