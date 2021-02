Botanas para el Super Bowl que seguro ¡no has probado!

Las botanas no pueden faltar durante el Super Bowl y si estás harto de comer lo mismo de siempre, en La Verdad Noticias te traemos unas que muy probablemente no has probado y que seguro amarás, pues son recetas simplemente ¡deliciosas!

Botanas para acompañar el Super Bowl

Camote frito

Sí, aunque no lo creas el camote también se puede comer frito, puedes hacerlo en hojuelas o trocitos, se cocina al horno y se acompaña con los mismos aderezos que usas para las papas a la francesa, su sabor dulce crea una combinación ideal para el paladar, ¡te vas a chupar los dedos!

Camote frito. Foto: noticieros.televisa.com

Tortitas de brócoli con queso

Para esta receta de botana para el Super Bowl solo tienes que cocinar el brócoli, luego pícalo y combina los trozos con pan molido y queso mozzarella rallado, luego crea las tortitas y fríelas en aceite con un diente de ajo, salpimienta y ¡listo!

Tortitas de brócoli con queso. Foto: noticieros.televisa.com

Tabla de quesos

Esta botana es más a tu gusto, pero la idea es que combines dos carnes frías diferentes y a tu gusto con al menos tres o dos tipos diferentes de quesos, la sugerencia es por ejemplo comer queso provolone con perejil y aceite de oliva, con rebanadas de emmental, jamón serrano, aceitunas y queso camembert, ¡sabe exquisito!

Tabla de quesos. Foto: commememucho.com

Dip de queso parmesano

Para preparar esta receta, solo tienes que mezclar media taza de queso parmesano rallado, una taza de mayonesa y una taza de crema agria, puedes agregarle también cebollín picado finamente y perejil, refrigera por 60 minutos y sirve en compañía de botanas como totopos de pan árabe, verduras crocantes o papas fritas.

Dip de queso parmesano. Foto: commememucho.com

Empanadas argentinas

Compra discos de masa para hacer estas empanadas, los venden en el supermercado, luego rellénalas de los ingredientes que más te gusten, luego con la yema de tus dedos y un poco de agua presiona el borde de las empanadas, después con un tenedor marca la orilla, es fundamental que lo hagas, para que esta no se abra y esté bien sellada.

Empanadas argentinas. Foto: noticieros.televisa.com

Después, fríe con suficiente aceite las empanadas, debe ser una por una, para que te queden bien doradas, cuando estén listas déjalas escurrir en papel absorbente para eliminar el aceite excedente y listo, ¡sírvelas!

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en Instagram y mantente informado.

Con información de noticieros.televisa.com