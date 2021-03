Bombones de chocolate y coco, una receta fácil para consentir a la familia

Si amas el coco y el chocolate, esta receta fácil de bombones te encantará, no solo porque podrás hacerla en menos de media hora, sino porque combina estos dos ingredientes de forma magistral, y lo mejor es que no es tan caro como crees, y en La Verdad Noticias te damos todos los pasos para que logres hacerte una ¡buena dotación!, no dejarás de consentir a tu familia.

Receta fácil: bombones con coco y chocolate

Consentir a tu familia será muy práctico de hacer con esta receta fácil que aquí te compartimos, pues solo necesitas 4 ingredientes para prepararles un bocadillo delicioso, pues combina el dulce sabor del chocolate con ese sabor único del coco que dejará sorprendido el paladar de los más quisquillosos, así que ¡manos a la cocina!

Recuerda que estos bocadillos no debes consumirse en exceso, pues, aunque el coco con el que están hechos es rico en vitamina E y C, así como en hierro, fósforo y potasio, trata de no endulzar mucho el chocolate, sino no será tan saludable.

Receta fácil: bombones con coco y chocolate. Foto: recetasdeisabel.com

Ingredientes:

140 gramos de leche condensada

100 gramos de coco rallado

150 gramos de chocolate semi amargo

2 cucharadas de coco rallado para la cobertura

Preparación:

Para iniciar con esta receta fácil de bombones caseros, calienta los 100 gramos de coco rallado con la leche condensada a fuego lento, cuando veas que sea derretido retira, cubre con un film y reserva por cuatro horas en el refrigerador.

Cuando el tiempo transcurra, saca la mezcla de la nevera y con ella crea bolitas del tamaño de una nuez, luego métalas en el refrigerador.

Ahora es momento de derretir el chocolate, puedes hacerlo en el microondas por lapsos de 30 segundos sin exceder en conjunto 2 minutos o a baño maría, luego cuando esté completamente líquido sumerge las bolitas de coco en él y luego rocíalas o pásalas por ralladura de coco, después déjalas reposar de nuevo en el refrigerador, y ¡listo!, ya podrás degustar con tu familia estos deliciosos bombones de chocolate caseros.

Para bañar las bolitas con chocolate y luego con coco, puedes ayudarte asistiéndolas con ayuda de un palillo.

Ahora ya lo sabes, esta receta fácil te ayudará a consentir a tu familia, y es deliciosa, por eso ¡tienes que prepararla!

Con información www.mdzol.com