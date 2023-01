Blush nails, las nuevas uñas coreanas que causan furor

Tiene sentido que estemos empezando a ver surgir tendencias de uñas de lugares como Corea, especialmente si consideramos la popularidad de la belleza y el cuidado de la piel coreanos que se están convirtiendo en un pilar de nuestras rutinas diarias.

Y si bien muchos diseños y tendencias de arte de uñas requieren el trabajo de un profesional, una de las mejores cosas de las blush nails es que se pueden hacer fácilmente desde casa y sin necesidad de tener experiencia. ¡En La Verdad Noticias te compartimos cómo lograrlo fácilmente!

¿Cómo hacer en casa las blush nails?

¿Cómo hacer en casa las blush nails?

Para lograr las blush nails solo vas a necesitar un esmalte transparente, una brocha pequeña, un rubor de color rosa y un esmalte color nude (esto es opcional). Puedes hacerte un cuidado de cutículas previo a comenzar para ayudar a que se vea mejor tu manicura rosa.

Primero vas a pasar el esmalte color nude o sencillamente una capa de uno transparente.

Una vez que esté seco el paso anterior, coloca en el centro de tu uña un poco de rubor con ayuda de la brocha. Da unos pequeños golpecitos para fijar.

Aplica una capa de esmalte transparente y listo.

Si el rubor no queda del intenso que quieres puedes repetir el proceso hasta que obtengas lo que quieres.

Te puede interesar: Colores, formas y diseños en uñas acrílicas que triunfarán en 2023

¿Cuánto tiempo se debe dejar descansar las uñas?

¿Cuánto tiempo se debe dejar descansar las uñas?

Tus uñas no necesitan "respirar" entre nuevos diseños de manicura que tienes en mente, pero hay otras razones por las que de vez en cuando deberías dejarlas al descubierto.

En muchos sitios podemos leer sobre la importancia de asegurarte que tus uñas reciban aire, pero la realidad es que no, tus uñas en realidad no necesitan respirar porque obtienen oxígeno y nutrientes del suministro de sangre y no del aire.

No obstante, si se debe descansar un poco y hay cinco signos principales que nuestras uñas nos dan: la aparición de granulación de queratina (parches ásperos y blancos en la superficie de la uña), descamación, crestas y grietas, decoloración y cutículas deshidratadas.

Así que el tiempo de descanso lo va a determinar el tiempo que demore en sanar cualquiera de los signos que tus uñas tengan.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!