Blue Monday NO existe, afirma el IMSS. (Foto cortesía Cultura Colectiva News)

Seguramente si el día de hoy te pasó algo que no fue tan positivo o si te encontrabas sin tanto ánimo, algún conocido te dijo que seguramente se trataba del Blue Monday o mejor conocido como el día más triste del año, sin embargo esto no existe; así lo dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Blue Monday o el día más triste

Ante este término que podría justificar muchas de las situaciones “negativas” que le suceden a la sociedad, el IMSS y el especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ricardo Trujillo Correa, explicaron que esta idea no cuenta con bases científicas puesto que “el estado de ánimo de las personas no se constituye de eventos únicos.

En otras palabra la institución médica, expresó que el famoso blue monday, el cual ocurre el tercer lunes del primer mes del año, no es algo verdadero puesto que no hay un sustento científico puesto que los sentimientos y las emociones no se pueden predecir por ecuaciones científicas.

Blue Monday NO existe, afirma el IMSS. (Foto cortesía El Español)

De igual forma el Instituto Mexicano del Seguro Social, usó su cuenta de Twitter para dar a conocer los síntomas de la depresión: pensamientos negativos, cansancio, pérdida de energía, apatía, irritabilidad y desgano.

Analizan las tasas de suicidios

En la misma publicación sugirió que ante la presencia o la manifestación de la depresión, las personas acudan a consulta médica; en sus primeras líneas, el IMSS informó sobre la realidad del Blue Monday; información Noticieros Televisa.

“Buenas noticias para este #BlueMonday.

No hay pruebas científicas de que este lunes sea el día más triste del año”, informó.

Cabe mencionar que ante la idea del lunes más triste que se ha impregnado en la sociedad, investigadores y científicos han estudiado los estados financieros y las tasas de suicidios: “Los resultados dejan en claro que no hay evidencia concluyente de que en este día ocurra algo fuera de lo común”.