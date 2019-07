Blockeye: ¿cómo lograr la nueva tendencia de maquillaje para los ojos?

¿Has escuchado sobre el blockeye? Maquillarnos los ojos siempre nos ayuda a resaltar la mirada y hacernos lucir más arregladas, pero realmente eso de difuminar 3, 4 o hasta 5 colores puede ser demasiado complicado, especialmente para una principiante, ¡pero eso ha quedado en el pasado!, con esta tendencia lucirás un look impactante y súper fácil.

Apostar por un labial súper llamativo para elevar tu maquillaje siempre es la opción más fácil, pero el blockeye ha llegado para solucionar todos tus problemas, al menos dentro de este departamento.

¿De qué se trata esta tendencia? Tal y como lo señala su nombre, consiste en aplicar “bloque de color” en el ojo, es decir un solo tono vivo en el párpado para que sea el protagonista del maquillaje, pero dejemos que Gato, el maquillador oficial de Maybelline NY, nos lo explique.

"Se basa en elegir un tono vivo y llamativo para los ojos y aplicarlo de modo gráfico, sin difuminar, para que sea el protagonista del look, y que, bien combinado con el resto del look, no se verá cargado sino que conseguimos un toque muy moderno, favorecedor y fresco".

Asimismo, puedes optar por aplicar la sombra como en el video anterior o crear un tipo de eyeliner ancho, lo suficientemente amplio para que sobrepase el pliegue del párpado y resalte. No obstante, también te animamos a experimentar con tus propios diseños.

“Puedes aplicarlo en la totalidad del párpado, tanto el móvil como el fijo, y difuminar muy ligeramente sólo los contornos para suavizar el efecto. También puedes hacer una forma más definida como un eyeliner ancho, siempre y cuando este sobrepase el pliegue del párpado y sea lo suficientemente visible para destacar sobre el look total”.

En cuanto a los colores, te recomendamos elegir los más llamativos, como azul, morado y verde, o como Gato nos explica, ya que se trata del look perfecto para verano, puedes elegir “tonos ácidos como el amarillo, anaranjado o cereza”.

Por último, para darle el toque final a tu nueva creación, es imprescindible trabajar las pestañas. Ya sea que acudas a las postizas o simplemente maquilles las tuyas, necesitas aportarles volumen, curvatura y longitud, así que sé selectiva con tu rimel. Y en cuanto a los labios, elige tonos muy discretos como los nude para no quitarle protagonismo a tu mirada.

