Blazer Dress, la TENDENCIA que necesitas esta temporada de Invierno

No nos dejarás mentir, el Blazer Dress definitivamente no es una tendencia reciente, de hecho, lleva ya varias temporadas a la moda y en verano pudimos verlo en su máximo esplendor, sin embargo, al igual que las sandalias de punta cuadrada o las camisas blancas, se convirtió en un básico del armario y sin duda lo necesitas este invierno.

Con esta sexy y coqueta pieza podemos obtener lo que Miley Cyrus llamaría en sus años mozos ‘The Best of Both Worlds’, pues combinamos el mini vestido con el saco oversize y obtenemos una prenda perfecta llena de estilo y glamour.

Si tú, al igual que cientas de artistas, influencers y expertas en street style, quieres llevarla, a continuación te mostramos cómo hacerlo y sacarle el mayor provecho para atraer todas las miradas… ¡Toma nota!

Botas altas

A todas nos fascinan las botas altas; son espectaculares, sensuales y nos hacen lucir las piernas más largas, ¿qué más podríamos pedir? No obstante, se trata de un accesorio bastante complicado, pues sólo se utiliza en invierno, así que aprovecha la temporada, desempolva tus botas y combínalas con un blazer dress.

Saint Laurent ya nos dio la bendición; utilizó esta propuesta para su pasarela de otoño-invierno 2019 y lo reafirmó en su nueva colección, así que no lo pienses más, serás el centro de atención a donde quiera que vayas.

Hombreras y mangas abullonadas

Sí, has de estar pensando que tu madre solía usar hombreras, pero ahora están a la moda de nuevo e Isabel Marant fue quien nos demostró que su regreso sería indiscutible. Asimismo, las mangas abullonadas se convierten en un ‘must’ de la temporada y qué mejor que combinarlas con un blazer dress.

Estampado de cuadros

Es un clásico, ya sea estilo tartán, preppy o Príncipe de Gales; el estampado a cuadros es un imprescindible en invierno y no hay nada mejor que mezclarlo con un blazer dress. Para complementar, según sea el corte del blazer que elijas, podrías utilizar un cinturón ancho para marcar tu silueta, y unos botines o mocasines para darle un toque invernal/formal de súper impacto.

