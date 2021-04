Biotina: Tratamiento para el cabello, podría controlar también la diabetes

De acuerdo con diversos estudios, la vitamina usada comúnmente para la caída del cabello tiene más beneficios de los que se creía, pues ha mostrado ser eficiente ante diversas enfermedades como la diabetes, La Verdad Noticias te informa.

¿Qué es y dónde se encuentra la biotina?

La biotina es una vitamina que está presente en alimentos como la yema del huevo, el salvado y la levadura de cerveza; De acuerdo con resultados de investigadores de la UNAM, en concentraciones mayores disminuye la presencia de triglicéridos en el organismo y con ello podría ayudar a prevenir el desarrollo de diabetes.

Beneficios de la biotina. Foto: Pinterest

La especialista María Cristina Fernández Mejía, del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm), indicó que mediante los alimentos adquirimos la cantidad de vitaminas que necesitamos.

Sin embargo, estas mismas moléculas, a concentraciones mayores, 50 ó 100 veces más, pueden tener otros efectos positivos, que pueden ser aprovechados para un tratamiento.

Por ejemplo, en esas cantidades esta vitamina tiene efectos benéficos para el páncreas y favorece la secreción de insulina en el momento que se administra glucosa.

Cristina Fernández aclaró que, sin embargo, la biotina no está lista para ser usada en tratamiento o prevención del padecimiento, porque podría tener efectos adversos.

Biotina podría combatir enfermedades

La especialista explicó: Encontramos algo impresionante, los islotes del páncreas crecieron después de ocho semanas de darle biotina a ratones sanos. Además, su estructura normal, que consiste en células alfa por fuera y beta en el centro, se modificó, y ahora las primeras se hallan diseminadas en todo el islote.

Tales cambios podrían ser benéficos o no, porque si el islote continúa con su crecimiento, podría ser causa de un tumor; no se sabe. Al respecto, la universitaria señaló que la molécula respectiva se puede modificar, de tal modo que no produzca efectos negativos. Para mejorarla hay muchas alternativas.

Por ello, este momento no es el más propicio para continuar con pruebas clínicas. Primero, necesitamos demostrar que no hay ese riesgo, señaló la científica.

También se realizará el estudio de dieta rica en biotina en animales con niveles altos de triglicéridos, y se probará el efecto de la biotina ante retos metabólicos, como una dieta rica en grasas y azúcares.

Cristina Fernández señaló que se debe tener mucho cuidado con los productos que ofrecen vitaminas en grandes cantidades. Ellas en sí mismas son absolutamente necesarias y no son malas, pero todo depende de la dosis.

