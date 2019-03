Biólogo de la UNAM afirma que un embrión no es una persona.

El biólogo, profesor e investigador emérito en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Antonio Lazcano Araujo explicó en el marco del curso “Schrödinger y la biología: 75 años del libro ¿Qué es la vida?” que “un embrión no es una persona” y afirmó que la vida no comienza en el momento de la fertilización, sino antes.

“Una cosa es estar vivo y otra es ser una persona: un embrión no es una persona, es un conjunto de células”, explico el biólogo.

Cabe mencionar que el curso fue dividido en tres sesiones, que concluyeron el 14 de marzo, tuvo como propósito analizar la vigencia de las ideas del físico y filósofo de origen austriaco Erwin Schrödinger (1887-1961).

En este curso agregó que:

“En contraste con lo que ocurre en matemáticas, por ejemplo, donde se pueden dar definiciones precisas atemporales (como el círculo), la vida es un concepto empírico cuya caracterización depende de un contexto histórico específico”

Según Lazcano, se puede hablar de vida desde la existencia de un espermatozoide y un óvulo pues “están vivos como un cigoto”, sin embargo, tanto la actividad nerviosa como la diferenciación celular, que da paso al sistema nervioso central en un embrión, inicia hasta la semana doce de gestación.

“Antes no se рuede decir que se trate de una рersona o individuo en рotencia, sino de una masa de células vivas que no son una рersona, no tienen derechos sociales.”