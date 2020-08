Billie Eilish y los contrastantes cambios de look en su vida

Cambios de estilo a lo largo de la vida de Billie Eilish. Foto: Telehit

En pocos años, Billie Eilish pasó de ser una adolescente desconocida, a una auténtica estrella de la industria musical, reconocida por sus múltiples premios Grammy, trabajos envidiables y por ser un icono de estilo, el cual ha tenido variaciones a lo largo de su vida; te contamos acerca de los diferentes looks que, la persona más joven en escribir y grabar un tema musical, ha mostrado.

Cada una de las elecciones estéticas de Eilish son dignas de mención ya que es conocida por llevar todo lo que quiere y sigue sus propias reglas de estilo. Esa tendencia autosatisfactiva hacia la moda ha resultado en apariciones en la alfombra roja y looks en el escenario que realmente la distinguen de otras estrellas del pop.

Billie Eilish y la variedad de looks en su vida. Foto: Heabbi.com

¿Quién es Billie Eilish?

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell nació en Los Ángeles, California, el 18 de diciembre de 2001. Si bien ahora se la conoce como la Billie Eilish, una adolescente sorprendente y una joven deslumbrante, siempre ha sido un personaje digno de una cámara en la vida real.

Desde su etapa de bebé lució una dulce sonrisa, mejillas redondas y ojos que eran tan encantadores entonces como ahora, Eilish era sin duda una niña hermosa. Eso siguió siendo cierto durante sus años de juventud. La chica que estaba destinada a ser una estrella tenía la libertad de explorar sus preferencias relacionadas con la moda, como una gorra de los Yankees, una camiseta de cachorro y pantalones brillantes, lo que la llevó a una notable transformación de estilo para esta fascinante figura famosa.

Cambios de look de Billie Eilish

Billie Eilish todavía era una adolescente cuando encontró la fama, pero cuando miras cómo ha evolucionado su estilo a lo largo de los años, notarás que ha pasado por una metamorfosis masiva durante su tiempo en el centro de atención.

La primera adolescente

En julio de 2019 compartió una foto en sus redes de retroceso. Los fanáticos vieron a Eilish cuando era una adolescente. De pie en su habitación, con las paredes cubiertas con carteles de Justin Bieber, se puede ver a Eilish con un vestido de color arcoíris cubierto de purpurina con gruesos tirantes rojos atados detrás del cuello. Si bien no está usando maquillaje o usa muy poco, acentuó su apariencia con lo que parece ser un gran lazo rojo en su cabello castaño claro.

Entrada al centro de atención “estilo simple y discreto”

Cuando Billie Eilish llegó por primera vez a la escena musical más importante , su estilo era mucho más discreto que el tipo de moda llamativa por la que se ha hecho conocida. La cantante encontró inicialmente la fama a una edad en la que la mayoría de los adolescentes todavía están experimentando con su apariencia en la escuela secundaria en lugar de en la alfombra roja.

El momento en que una adolescente Eilish asistió a la fiesta de Teen Vogue Young Hollywood el 23 de septiembre de 2016 en Malibú. La cantante de "My Future" se presentó y posó para las cámaras con un vestido camiseta verde salvia, zapatillas blancas y una gorra de béisbol de camuflaje sobre sus trenzas. También optó por las piernas desnudas y parecía tener uñas cortas con un brazalete simple, un collar y aretes de aro grandes como sus únicos otros accesorios.

Billie Eilish con look simple. Foto: Vogue

Salto al look de “ropa hinchada, grande y holgada”

Desde las camisetas y pantalones cortos a juego de gran tamaño de Billie Eilish hasta enormes parkas y sudaderas, el look holgado que la cantante a menudo luce se ha convertido en parte de su estética. La joven y elegante estrella explicó por qué prefiere usar ropa holgada durante un anuncio de Calvin Klein,, y reveló que no es solo porque le gusta la forma en que se ve, sino porque está motivada por cómo los demás perciben y reaccionan a ella.

Eilish dijo: Nadie puede tener una opinión porque no ha visto lo que hay debajo. Nadie puede decir, ella es delgada y gruesa, ella no es delgada, ella tiene un culo plano, ella tiene un culo gordo. Nadie puede decir nada de eso porque no lo sabe.

Billie Eilish con look ancho. Foto: 21 Buttons

Color de cabello en constante cambio

Ella ha probado de todo, desde un hermoso tono lavanda claro hasta mechones negros oscuros con la adición de raíces neón. Desde tintes oscuros hasta pasteles, Billie puede quitarse cualquier color de cabello sin esfuerzo y tampoco teme. En septiembre de 2019 Eilish había teñido sus raíces de color verde con el resaltador, lo que llevó a algunos a preguntarse si estaba inspirada en el personaje Jolynes de la serie de manga Jojo's Bizarre Adventure.

Optó por sunnies, gorros y uñas de ataúd “súper largas”

A la estrella no sólo le encantan las gafas de sol, sino que también le gusta ponerse un sombrero. Y luego están las uñas, con los años, ha pasado de uñas cortas a uñas de ataúd largas (y modernas). Si sientes curiosidad por saber qué tan acertada es Eilish cuando se trata de sus manicuras, seguramente te impresionará saber que ella va al mismo artista de uñas que la magnate de la belleza Kylie Jenner.

Billie Eilish con gorros. Foto: S. Moda

¿Punk de diseño?

Billie Eilish adoptó un estilo punk más atrevido cuando comenzó a envejecer, pero lo hizo con un brillo refinado, pasando de estilos hip-hop y skater de las décadas de 1980 y 1990, a prendas de diseñador como Gucci, Chanel, e incluso looks de Louis Vuitton enmascarados. Si bien los logotipos ciertamente son derivados de Louis Vuitton, no son una nueva gota de Virgil Abloh.

Billie Eilish con look punk. Foto:Envizion

Estrella pop gótica espeluznante

Billie Eilish pudo haber estado interesada en una estética hip-hop mezclada con una vibra de estilo callejero cuando era más joven, pero para cuando su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do salió en 2019, se había transformado en una chica gótica súper extraña.

Los videos de la cantante de "You Should See Me in a Crown", "Bury a Friend", "When the Party's Over" y "All the Good Girls Go to Hel " son particularmente oscuros, y la ven cubierta de arañas, siendo apuñalada. con demasiadas agujas gigantes, sentados con ojos que gotean líquido negro y tambaleándose por el camino con alas de demonio durante un apocalipsis de fuego.

Billie Eilish look gótico. Foto: Mondo Sonoro

La autora de la Enciclopedia Gothica Liisa Ladouceur debatió si Eilish es realmente una estrella del pop gótico y dijo que parece ser una niña gótica pastel que conoce a Hot Topic del metal nuevo.

¡Se desnudó para hacer puntos!

En marzo de 2020, Eilish sorprendió a los fanáticos durante un concierto al deshacerse de su atuendo de gran tamaño característico y reproducir un video de protesta de vergüenza corporal (que luego compartió en Instagram) que la muestra de los hombros hacia arriba mientras se quita la camiseta y hundiéndose en un líquido negro. Ahora que Eilish está madurando, dijo: Voy a ser una mujer, quiero mostrar mi cuerpo.

Billie Eilish al desnudo. Foto: Mujer Hoy

En el video, llamado No es mi responsabilidad, Eilish dice: Algunas personas odian lo que uso, otras lo elogian. Algunas personas lo usan para avergonzarme, así que mientras siento tus miradas, tu desaprobación o tu suspiro de alivio, si viviera de acuerdo con ellos, nunca podría moverme, El cuerpo con el que nací, ¿no es lo que es? que querías? Si me pongo lo que es cómodo, no soy mujer. Si me quito las capas, soy una guarra ... ¿Por qué?

Billie Eilish sin su estilo

Es bastante difícil imaginar cómo sería Billie Eilish si no tuviera su talento para llamar la atención. En "Xanny", Eilish opta por una apariencia algo relajada, que muchas personas consideran la versión más común de casual.

Billie Eilish finalizó: A veces tendré una personalidad diferente para un atuendo diferente. Si llevo algo con lo que no me siento cómoda, me convertiré en una persona totalmente diferente que odio. La moda es su propio lenguaje. Y yo uso el mío todo el día, todos los días. Realmente no hay límites en cuanto a dónde puedes usar cualquier cosa.