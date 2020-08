Billie Eilish y los 10 más sorprendentes outfits de su Instagram

Los mejores outfits de Billie Eilish. Foto: Insider

La exitosa Billie Eilish no solo se ha convertido en una de las cantantes más comentadas de la industria de la música, sino también en una de las más populares por sus originales outfit que ha lucido en eventos especiales y no tantos.. te presentamos una selección de los 10 mejores estilos que le ha regalado a todos sus fans en su cuenta de Instagram.

Su estilo excéntrico, que a menudo se convierte en atuendos personalizados de Gucci, Louis, Burberry o Chanel, forma parte del look básico para la cantante de "Bad Guy". Dicho esto, aquí están 10 de los mejores atuendos de Billie en Instagram.

Mejores Outfits de Billie Eilish

Diosa de los Grammy

Mejores Outfits de Billie Eilish. Foto: Pousta

La estrella tuvo un ascenso bastante meteórico después del éxito de su álbum de estudio debut When We Fall Asleep Where Do We Go? Billie se anotó un puñado de nominaciones al Grammy. Y lo que nadie esperaba era que la cantante se llevará 5 Grammys. Billie publicó su noche memorable en Instagram luciendo su estilo característico de Gucci, sonriendo completamente de oreja a oreja.

Conjunto especial

Una de sus mayores hazañas del año pasado fue aparecer en Saturday Night Live. La cantante visitó el espectáculo el pasado mes de septiembre junto a su hermano y productor musical, Finneas O'Connell. Billie tomó esta foto y la publicó en su Instagram con conjuntos de Gucci a juego. El dúo acababa de interpretar "I Love You" y lo hizo todo mientras usaba un aparato ortopédico debido a una lesión pasada.

Chanel de pies a cabeza

Ninguno de los conjuntos que ha lucido supera su aspecto de alfombra roja en los Premios de la Academia 2020. No es de extrañar que Billie se enamore de algunos artículos de lujo, sin embargo, la cantante llevó las cosas al siguiente nivel cuando apareció en los Oscar vistiendo Chanel personalizado de la cabeza a los pies. Desde las uñas, los guantes de encaje, múltiples broches hasta su chaqueta, este look general fue una obra maestra.

Goteando En LV

En abril pasado, Billie Eilish y Spotify se unieron para crear un evento interactivo de 29 salas conocido como The Billie Eilish Experience. ¡El evento, que tuvo lugar durante un fin de semana solo en Los Ángeles , hizo que Billie goteara en Louis Vuitton! La estrella lució un impresionante conjunto LV de la cabeza a los pies donde el diseño parecía haber goteado de su ropa como pintura. Esta es otra de las casas de moda favoritas de Billie y definitivamente podemos ver por qué.

Color favorito, EL NARANJA

Si bien Billie Eilish puede haber llamado dibs sobre el color verde cuando se trata de su estilo personal, parece que también le ha gustado el naranja. Desde las Air Force Ones altas con detalles de color naranja hasta sus gafas de color naranja neón, Billie logró este look totalmente fuera del parque. Teniendo en cuenta lo difícil que es trabajar con un color naranja, especialmente cuando se trata de moda, ¡parece que Billie Eilish realmente no puede equivocarse!

Blanco Sobre Blanco

Si bien los atuendos de blanco no son algo que a menudo viste Billie Eilish, ¡eso podría tener que cambiar pronto! La estrella vistió conjuntos blancos de Louis Vuitton junto a Bevyck Bull por su trabajo juntos en la canción y el video musical de Billie "Hostage". El dúo, que combinó con sus cadenas de oro, marcó la pauta para que la carrera de Billie avanzara y nos brindó un aspecto inolvidable, hasta su cabello lavanda.

Blinged Hacia Fuera En Burberry

Si hay una persona que puede lucir un look completamente monocromático en beige, no es otra que Billie Eilish. La cantante de "Ocean Eyes" apareció en los Brit Awards 2020 con una impresionante pieza de Burberry, sin embargo, esta era definitivamente una pieza que solo alguien como Billie podía usar.

Desde su gabardina de firma, hasta los adornos de aros y las gafas de sol a juego. Billie no solo se ve increíble, sino que se llevó a casa su primer premio Brit para Artista Internacional Femenina Solista.

Piel Sintética Seguro

Desde su chaleco Louis Vuitton, sunnies verde neón y camisa a juego, hasta sus pantalones azules de piel sintética que roban completamente la atención, si hay algo que sigue siendo cierto, Billie no puede equivocarse cuando se trata de sus elecciones de moda.

Verde De La Envidia

La cantante no solo se tiñó el cabello de verde, sino que tiende a gravitar hacia el color con bastante frecuencia. Ella tomó esta foto usando sunnies verde neón y una blusa a juego con una increíble cantidad de cadenas alrededor de su cuello. La foto captura elementos de la personalidad y el estilo de Billie, mostrando que ella realmente puede hacer que los colores más brillantes funcionen de manera brillante, ¡haciéndonos, a su vez, muy verdes de envidia!

Realidad Del Anime

¡No es de extrañar que Billie Eilish se ame a sí misma un poco de anime! La cantante ha sido vista usando varios trajes inspirados en anime y dibujos animados. Ya sea Sailor Moon Rick & Morty o Las Chicas Superpoderosas, Billie Eilish no solo las ha usado todas, sino que se ve muy bien al hacerlo.