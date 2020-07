Bicarbonato en ayunas: ¿Cuáles son los beneficios de tomarlo?

Beneficios de tomar Bicarbonato en ayunas Foto muy interesante

Desde hace muchísimos años, el bicarbonato de sodio ha sido un aliado para aliviar diversos malestares por los grandes beneficios que posee, más si se toma en ayunas, de hecho, algunos estudios revelan estos datos, así que si tú lo bebes ¡estos son sus beneficios!

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio ha sido usado como remedio casero por las abuelitas, mamás y nietas en sus recetas para aliviar diversos malestares o para tratamientos de belleza, sin duda, se ha convertido en un producto muy usado que se consume hasta en ayunas.

Beneficios de bicarbonato de sodio en ayunas

Es común que si te sientes mal te digan que tomes bicarbonato de sodio en ayunas o al instante, pero ¿qué beneficios nos brinda?

Reduce la acidez estomacal

¡Me duele y arde el estómago!, es una de las expresiones que hemos escuchado comúnmente y la mayoría recomienda ¡toma bicarbonato! De hecho, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, indicó que esta acidez estomacal puede provocar ardor en el pecho y garganta, principalmente por el exceso del consumo de café, alcohol, alimentos grasos o picantes. Por su parte Healthline, dice que el bicarbonato es ideal para neutralizar la acidez del estómago.

Mejora tu rendimiento físico

Si eres de esas personas que realiza ejercicio de alta intensidad, el bicarbonato de sodio en ayunas antes de tu rutina podría ser bueno para mejorar tu rendimiento, según un estudio publicado en Journal of The International Society of Sports Nutrition.

Reduce la fatiga

Current Sports Medice Reports demostró que el bicarbonato de sodio puede retrasar la fatiga hasta cuando haces ejercicio, de hecho, investigadores de la Universidad del Sarre en Alemania demostraron que el desempeño de ciclistas que tomaron bicarbonato hicieron cuatro minutos más de actividad física que quienes no lo consumieron.

Evita problemas urinarios

Está comprobado que el bicarbonato de sodio disminuye los síntomas del tracto urinario inferior, una condición que causa incontinencia, sensación de vaciado, dificultad para ir al baño, según un estudio de International Urogynecology Journal.

Adiós migraña

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, alrededor de 20 millones de mexicanos padecen migraña. Ante esta situación, Taste of Home asegura que beber un vaso de agua con media cucharadita de bicarbonato de sodio diluido podría aliviar el dolor de cabeza y las náuseas provocadas por la migraña.

¿Cómo se toma el bicarbonato?

El bicarbonato de sodio es un compuesto alto en sodio, ya que contiene alrededor de mil 231 miligramos por cucharadita, por lo que de acuerdo con datos de Nutrition Data. No es recomendable para quienes padecen presión arterial alta o llevan una dieta baja en este mineral.

Se recomienda que disuelvas un cuarto de cucharadita de bicarbonato en un vaso con agua y lo bebas lentamente, pero es indispensable consultar previamente a un especialista.