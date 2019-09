Bert Hellinger MUERE: Adiós al padre de las Constelaciones Familiares

Hoy 20 de septiembre de 2019 se confirmó el fallecimiento a los 93 años de edad de Bert Hellinger, Padre de las Constelaciones Familiares, quien se encontraba acompañado de su inseparable compañera de vida, su esposa Maria Sophie Hellinger.

¿Quién fue Bert Hellinger?

Nació el 16 de diciembre de 1925 en Leimen, Alemania, fue teólogo, pedagogo y espiritualista conocido por ser el creador de las constelaciones familiares, pero también figura clave del mundo psicoterapéutico actual.

Sus estudios

Estudió Filosofía y Teología en la Universidad de Würzburg en Alemania (1947-1951) y Pedagogía, obteniendo el grado de B.A. en la Facultad de Artes de la Universidad Natal de Sudáfrica (1953-1954).

Estudios posteriores

Todo esto es de donde nació su trabajo de Constelaciones Familiares y el descubrimiento de los Ordenes del Amor.

Dinámica de Grupos

Psicoanálisis

Terapia Primal

Psicodrama

Hipnosis

Análisis Transacional

Terapia Gestalt

Programación Neurolingüística (PNL)

Terapia Familiar Sistémica

Los “Movimientos del Alma y del Espíritu” es la última y más profunda evolución de su trabajo Filosófico y terapéutico.

Su juventud

De joven estuvo en una organización católica que no participaba de las ideas del nacionalsocialismo, esto mismo provocó que fuese vigilado por la Gestapo. Fue a los 17 años que se alistó en el ejército y combatió en el frente. Le hicieron prisionero de guerra y estuvo en un campo en Bélgica. Paradójicamente de este modo pudo librarse del nazismo. Cuando tenía 20 años, terminó la guerra y decidió entrar en una orden católica religiosa.

Misionero en Sudáfrica

El proceso de dejar una cultura para vivir en otra, labró sus conocimientos en la relatividad de muchos valores culturales. Allí fue director de varios colegios, entre ellos el Francis College en Marianhill, y ejerció la enseñanza y el sacerdocio.

Cuidando a las almas

Uno de sus ministros le hizo unas preguntas:

“¿Qué es más importante para ti, tus ideales o la gente? ¿Cuál sacrificarías?”

“Le estoy muy agradecido a ese Ministro por haberme hecho esa pregunta. En un sentido, la pregunta cambió mi vida, pues esa orientación fundamental hacia la gente ha formado todo mi trabajo desde entonces. Un excelente pregunta digna de todo.”, Bert Hellinger.

Constelaciones Familiares

Se capacitó en Terapia Familiar con Ruth McClendon y Leslie Kadis. Ahí fue donde por primera vez contactó con lo que sería Constelaciones Familiares.

“Yo estaba muy impresionado por su trabajo, pero no podía entenderlo. Sin embargo, decidí que yo quería trabajar sistémicamente. Después empecé a pensar en el trabajo que había estado haciendo y me dije, también es bueno. No voy a renunciar a eso antes de que realmente haya entendido la Terapia Sistémica Familiar. Así que seguí haciendo lo que había hecho. Un año después pensé de nuevo en eso, y me sorprendí de descubrir que estaba trabajando ya de una manera sistémica”, Hellinger.

Honor a quien honor merece

Su trabajo con Constelaciones Familiares, de modo fenomenológico y enfocado hacia la solución, le valió el reconocimiento profesional como uno de los terapeutas claves de la psicoterapia actual.

