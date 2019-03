Bernardo Fernández BEF, feliz de retornar a Mérida

Fue un Gusto poder charlar con este ser tan sencillo y talentoso, quien con gran amabilidad aceptó platicar en exclusiva con Grupo Editorial La Verdad.

Bernardo Fernández BEF comenzó diciendo que el origen de esta novela gráfica se dio hace seis años en la FIL de Guadalajara donde lo invitaron a participar junto con Gusti y su amigo Miguel Gallardo en una mesa redonda titulada “Papás Ilustrados”, sobre papás ilustradores con hijos especiales y pensé “Yo debería hacer algo así, aprovechar este privilegio que es dibujar, y llegó el momento de abordar un tema tan personal, tan cercano, el libro es la historia de cuando a mi ex esposa y también a mi nos dan el diagnóstico confirmando que mi hija mayor tiene autismo y tardé mucho tiempo en poderlo asimilar”.

BEF es uno d elos más talentosos ilustradores de la actualidad en México.

Bef fue muy sincero en reconocer que por un tiempo estuvo reacio en hacer una cosa tan profunda, tan personal, por lo que no sabía si lo iba a publicar, ya que cuando estaba en ese proceso que se cuenta en el libro hubiera querido que alguien compartiera con él un testimonio para decirle “No te preocupes, no se acaba el cuándo, hay luz al final de este túnel, y de este trago tan amargo”. “Pero tenía que seguir, pese a que sentía que el mundo se venía encima, terminé convenciéndome de que debía seguir adelante porque tenía a una hija que me necesitaba, era tentador tirar la toalla, pero justo por María no lo he hecho”.

Al comentarle que este libro al final rescata la esencia misma de la humanidad acerca del amor, compartiendo un mensaje muy esperanzador dijo: “Cuando lo empecé a hacer lo hice llorando pero terminé aburriéndome, creo que era algo que quería compartir con quien lo leyera, que hay días buenos y hay días malos, que no llueve diario como dicen los ingleses, que hay mucho por hacer y el humor ayuda mucho, eso quería convencerme que lo peor que podría hacer era tirarme al blues”.

Con "Habla María" BEF ha logrado conmovernos como lectores.

Cuestionado acerca de cómo ha sido presentar este libro introspectivo en las diferentes ferias de libros donde participa comentó. “Hay una conexión sobre todo con papás de niños o niñas con autismo que era lo que estaba buscando, ya que sabemos muy poco sobre el autismo, un testimonio de este tipo no es muy común, la parte de la experiencia vivencial de la paternidad yo descubrí muy poco, mi caso es alrededor del autismo pero creo que es extensivo a todas las capacidades diferentes desde síndrome de down hasta la dislexia, un día llegó una mamá de un niño con dislexia y me dijo “Su libro me fue muy útil”, yo nunca hubiera pensado que la dislexia fuera un reto tan complejo y ahí lo fui a aprender, entonces lo que he hecho es conectarme con otros papás con niños con autismo, hay una cosa muy humana en esta experiencia y creo que se puede conectar a través de ella”.

BEF siempre es amable con sus fans, a quienes agradece su respaldo.

Finalizó prometiendo que no dejará de escribir de monstruos, de zombies y novela negra. Incluso comentó que está por editar una novela gráfica escrita por su amigo Paco Haghenbeck que se llama “Matar al Candidato”, donde él ilustra. También compartió una primicia importante que hará muy feliz a sus seguidores, ni más ni menos que Editorial Océano ha recuperado una novela de aventuras perdida que se publicó hace diez años titulada “Ojos de Lagarto”, que trata sobre un dragón chino escondido en sótano en Mexicali, en una ciudad subterránea allá en Mexicali.

Ricardo D. Pat