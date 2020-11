Beneficios saludables del tofu ¿Cómo agregarlo a la dieta?

Beneficios del tofu y cómo incluirlo en su dieta. Foto:Diet doctor

El tofu es una fuente de proteína apta para vegetarianos derivada de la soja fermentada, un tipo de legumbre, ¿La has probado?, a continuación La Verdad Noticias te informa sobre sus beneficios y cómo agregarlo a tu dieta.

¿Qué es el tofu?

El tofu se elabora cuajando la leche de soja, presionándola en un bloque y luego enfriándola, un proceso similar a cómo se hace el queso con la leche de vaca tradicional.

El tofu, también conocido como tofu, se originó hace aproximadamente 2.000 años en China. Si bien el tofu es considerado un alimento nuevo en Occidente por algunos, ha sido una parte importante de las dietas tradicionales asiáticas durante siglos.

Es una fuente de proteína de origen vegetal que se adapta a los sabores del plato, es baja en grasas saturadas y no contiene colesterol. Al igual que los quesos, el tofu se divide en diferentes tipos, según su firmeza. Los tipos comunes de este alimento son:

Sedoso

El tipo de tofu más suave, también conocido como tofu japonés, tiene una textura similar al queso mozzarella y se puede utilizar en salsas cremosas para ravioles.

Regular: este tipo de tofu es un poco más duro y se puede revolver y comer de forma similar a los huevos revueltos.

Firme

El tipo de tofu más popular y ampliamente disponible, tiene una textura como el queso feta. El tofu firme se puede utilizar de diversas formas, desde freír hasta saltear, y es conocido por absorber los sabores de los adobos y salsas.

Extra firme

Este tofu también es fácil de cocinar, pero no absorbe los sabores tan bien como el tofu firme.

Súper firme

Esta variedad de tofu tiene una textura similar a la carne.

El tipo de tofu que elija tendrá un impacto en su valor nutricional. A medida que aumenta la firmeza, aumenta la ingesta calórica y el contenido de proteínas. Por ejemplo, 3 oz. de tofu sedoso contiene 35 calorías en comparación con la misma cantidad de tofu extra firme, que tiene casi el doble de 70 calorías.

Beneficios del tofu

Existe la idea errónea de que comer productos de soya, incluido el tofu, puede aumentar el riesgo de cáncer, pero los estudios indican que la soja no aumenta el riesgo de cáncer. De hecho, comer tofu y otros productos de soya puede tener beneficios para la salud, incluido el apoyo a la salud del corazón.

El tofu es una opción saludable porque es un alimento alto en proteínas y bajo en calorías para las personas que intentan perder peso. En general, el tofu proporciona una porción sustancial de proteína con menos calorías que las fuentes de carne roja.

El tofu también contiene calcio y magnesio, que mantienen los huesos fuertes y preservan la densidad mineral ósea a medida que envejecemos.

¿Cómo incluir tofu en la dieta?

La mayoría de las personas podrían beneficiarse de la incorporación de tofu en su dieta.

El tofu no tiene sabor y adquiere el sabor de los platos en los que se está preparando, por lo que no hay necesidad de preocuparse por no gustarle el sabor.

Afortunadamente, es una comida bastante infalible de preparar. Aquí están las sugerencias de Proctor para presentarse al tofu e incorporarlo a su dieta:

Agregue tofu sedoso a sus batidos para aumentar las proteínas y la cremosidad sin afectar el sabor. Revuelva el tofu normal con un toque de cúrcuma para obtener el color amarillo al que está acostumbrado con los huevos revueltos. Pica el tofu firme e incorpóralo a un sofrito. Guarde el tofu frito para una ocasión especial.

Para la mayoría de las personas, el tofu puede ser una fuente de proteínas saludable y baja en calorías. Se recomienda consumir de 2 a 3 porciones de soja al día, mucho más de lo que come la mayoría de los estadounidenses.

Si le preocupa comer organismos genéticamente modificados, las opciones de tofu orgánico son abundantes. Ya sea que esté buscando perder peso o reducir el consumo de carne, vale la pena probar el tofu.