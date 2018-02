Beneficios en tu salud por consumir cerveza.

El consumo de cerveza en exceso puede causar daños para la salud, pero si lo haces de manera responsable y moderada puede traerte varios beneficios debido a los componentes de esta bebida

Las propiedades benéficas de la cebada pueden ayudarte a mejorar los niveles de salud. Elaborada de agua, cebada y lúpulo tienen grandes beneficios que muchos no sabían.

Ingredientes de la cerveza.

La cerveza es para muchos una de las bebidas predilectas y como tal puede ser el elixir dorado el preventivo de algunas enfermedades.

Los ingredientes benéficos de la cerveza para la salud

Vitamina b, ácido fólico, magnesio, calcio, carbohidratos y en algunas de ellas fibra; la cerveza se convierte en una de las bebidas con mayores nutrientes que pueden generar un efecto positivo en la salud.

Esto claramente con un consumo moderado, podría ayudarte a prevenir infartos debido a las propiedades que aumentan la cantidad de colesterol HDL, evitar la oxidación de las células, fortalecer los huesos y evitar la pérdida ósea.

Ingredientes de la cerveza pueden prevenir algunas enfermedades.

Gracias al silicio que contiene la cerveza enfermedades degenerativas como el Alzheimer se pueden prevenir debido a sus 2 mil componentes antioxidantes.

El consumo que se recomienda para un hombre es de 2 a 3 cervezas como máximo al día, mientras que para una mujer es de 1 a 2.

Beber cerveza de una manera moderada no te hará perder la figura, eso si no te excedes en el consumo permitido. Un envase de 200 mililitros equivale a 90 kilocalorías, los cuales no perjudican a una persona que lleva una dieta balanceada y que hace ejercicio. Incluso a los deportistas los ayuda a mantener buenos niveles de hidratación y así poder evitar dolores musculares.