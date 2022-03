Beneficios de tomar leche todos los días

Beneficios de tomar leche todos los días, su consumo nos ayudará a prevenir algunas enfermedades severas en un futuro una vez que ayuda a fortalecer los huesos y dientes y reduce el riesgo de osteoporosis o debilidad de los huesos en la edad adulta. Aporta nutrientes como proteínas, calcio, vitaminas A, B1, B2, B12 y D.

A pesar de ser un alimento que le aporta muchos nutrientes a nuestro organismo, también es importante señalar que el tomar leche todos los días y en cantidades exageradas puede afectar la salud.

Sin duda alguna, la leche es de los alimentos que no pueden faltar en el refrigerador o ser tomados para comprar la despensa, pues desde pequeños nos han enseñado a tomarla, es por eso que es una parte esencial para nuestra dieta diaria.

¿Cuáles son los beneficios de tomar leche todos los días?

El tomar leche todos los días te ayudará a bajar de peso

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, es importante recordar que las necesidades de productos lácteos dependen de los requerimientos de calcio, por lo que las porciones variarán según edades.

En población escolar (2 a 9 años) y en adultos, de 3 a 4 porciones al día; mientras que durante el periodo de adolescencia (10 a 18 años), embarazo y lactancia, se deben alcanzar 4 porciones.

Aunque no lo creas, el tomar leche todos los días te ayudará a bajar de peso, esto gracias a que no aporta gran cantidad de calorías y ayuda a sentirnos saciados para no estar picando comida en horas que no son indicadas.

Existen diferentes mitos alrededor de la leche, pues muchos afirman que el consumo diario de leche podría afectar la salud y provocar cáncer; sin embargo, de acuerdo con algunas investigaciones como el de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la cual realizó diversos ensayos en los que se demostró que algunos componentes de los ácidos grasos instaurados en la leche inhiben la aparición del cáncer.

