Beneficios de nadar para la salud ¡te ayudará a aliviar el estrés!

La natación es especialmente excelente para aliviar el estrés porque los golpes que realiza implican una respiración rítmica que puede activar la parte de su sistema nervioso que es responsable del descanso y la relajación, te contamos acerca de este ejercicio que sin duda mejorará tu salud.

La natación también es una excelente manera de quemar calorías. Golpes vigorosos como la mariposa pueden quemar 400 calorías cada 30 minutos.

Además de ser divertido, la natación es un ejercicio aeróbico que puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la presión arterial alta y la diabetes. Además, la natación ofrece beneficios de entrenamiento únicos. Aquí hay seis formas en que la natación puede mejorar su salud de acuerdo con Joey Thurman, experto en acondicionamiento físico con sede en Chicago y entrenador de MYX Fitness.

Beneficios de la natación

Ejercicio de cuerpo completo

Cuando nadas, usas grandes segmentos de la parte superior e inferior del cuerpo. Diferentes golpes funcionan para diferentes grupos musculares , y mezclarlos te dará un entrenamiento completo. Aquí hay unos ejemplos: Golpe de estilo libre o de arrastre , enfatiza los músculos de los hombros y el pecho e incluye una patada que también involucra los muslos y la parte posterior. La espalda funciona con los músculos posteriores del hombro y la parte superior de la espalda, lo que promueve una buena postura. La braza ejercita los bíceps, tríceps, pectorales, dorsales, deltoides y muslos internos.

Quemas calorías

Mover todos esos músculos requiere mucha energía, y eso quema muchas calorías a cambio. Cuanto más vigoroso sea el entrenamiento, más calorías quemará.

La natación tranquila, por ejemplo, quema alrededor de 220 calorías cada 30 minutos en una persona de 155 libras. Mientras que, los movimientos más vigorosos como la mariposa se han registrado para quemar más de 400 calorías cada 30 minutos. La cantidad de calorías quemadas también depende de la habilidad que tenga como nadador.

Salud cardiovascular

La American Heart Association sugiere dos horas y media por semana de actividad física de intensidad moderada para una salud óptima. La natación puede proporcionar un entrenamiento tan bueno como actividades en tierra como andar en bicicleta, caminar o una clase de baile.

Otro factor es la presión hidrostática , que es la fuerza que ejerce un fluido sobre un objeto. Esta presión de agua en el cuerpo empuja la sangre al corazón y mejora la circulación. Cuanto más profundo estés sumergido, mayor será la presión.

Actividad de bajo impacto

El cuerpo flota en el agua, lo que reduce el peso corporal en aproximadamente un 90% cuando una persona se sumerge hasta el nivel del pecho.

Debido a que la actividad soporta menos peso, ciertos grupos de personas pueden aprovecharla si quieren estar activos. Uno también puede continuar haciéndolo tarde en la edad, en lugar de actividades que soportan peso como correr.

Las personas que sienten dolor, como dolor en las articulaciones, cuando trabajan en tierra pueden disfrutar de más libertad de movimiento en el agua. Además, la presión hidrostática puede ayudar a reducir la sensibilidad al dolor de las articulaciones. En particular, los estudios sugieren que las personas con artritis, problemas de cuello y espalda, fibromialgia y obesidad pueden beneficiarse más del ejercicio a base de agua.

Alivia el estrés

La actividad física regular, incluida la natación, se ha relacionado con niveles más bajos de estrés psicológico y un mejor estado de ánimo. Cuando se hace con la técnica correcta, los golpes de natación implican una respiración rítmica que puede activar el sistema nervioso parasimpático , la parte de nuestro sistema nervioso que es responsable del descanso y la relajación.

Personas con asma

La natación puede ser una actividad más segura para las personas con asma. A menos que sea una carrera competitiva, la natación promueve el esfuerzo constante y moderado en comparación con el ejercicio que involucra respiración pesada y repetitiva, como correr largas distancias. Las piscinas cubiertas son ambientes cálidos y húmedos con menos alérgenos.

Las personas tienen menos probabilidades de tener ataques de asma inducidos por el ejercicio mientras nadan en comparación con actividades al aire libre como andar en bicicleta o caminar. Algunos estudios sugieren que la natación puede mejorar la función pulmonar, especialmente en niños.

Consejos para nadar

La natación tiene una tasa baja de lesiones en comparación con otras formas de ejercicio. Sin embargo, es importante que las instalaciones de natación estén limpias, bien ventiladas y tengan suficiente cloro para desinfectar el agua. Sin embargo, demasiado cloro puede irritar la piel, los ojos o el tracto respiratorio.

-Si entras y te golpean en la cara con una sensación de cloro, como ardor en los ojos y las fosas nasales, date la vuelta y sal. Esa es una señal de que la química del agua no está del todo bien.

-Use zapatos en la cubierta de la piscina para no resbalar o recoger hongos, que pueden crecer en las cubiertas de la piscina que no se limpian adecuadamente.

-Si no está seguro de sus habilidades para nadar, use un chaleco salvavidas o cinturón.

-Lo más importante, nunca nade solo. Una enfermedad, lesión o calambre repentino pueden ser un peligro de ahogamiento, al igual que sobreestimar sus habilidades para nadar.