Beneficios de las uvas, aprovecha la época decembrina

Es una de las frutas típicas de Navidad, por ello te presentamos cuáles son los beneficios de las uvas, sobre todo porque son elegidas para despedir el año y pedir buenos deseos.

Pero se recomienda comerlas en todo momento ya que tiene varios beneficios para la salud, los cuales en La Verdad Noticias te dejaremos saber.

Comencemos con saber que de uvas son más que un manjar decembrino, hay varios tipos, negras, rojas, verdes, amarillas, sin embargo, todas aportan beneficios muy grandes que podrían mejorar tu salud, ya que todas son ricas en nutrientes y en antioxidantes.

Beneficios de las uvas

Comer solo 100 gramos de uvas puede aportar hasta el 36% de lo recomendado en vitaminas de manera diaria.

Sabías que las uvas poseen una gran cantidad de vitaminas y minerales, 100 gramos de uvas pueden llegar a aportar hasta el 36% de lo recomendado para tu organismo diariamente.

Además es ideal para prevenir y disminuir el daño causado por enfermedades cardiovasculares, debido a sus antioxidantes, así mismo minimiza los efectos de enfermedades como la diabetes, el cáncer, y otras enfermedades cardiovasculares.

Según varios estudios publicados en The Journal Of Nutrition, y el Journal of Oncology, las uvas y sus semillas pueden tener una eficacia quimiopreventiva contra algunos tipos de cáncer, donde las uvas negras son las ideales para prevenir el cáncer de próstata y el cáncer de mama.

Otros beneficios de las uvas

Los beneficios de las uvas son varios, como los siguientes.

Aportan energía: Las uvas poseen altos niveles de azúcar, por lo tanto, son muy buenas para aportar energía.

Mejor memoria, ánimo y atención: Mejorar la atención, la memoria y el estado de ánimo de las personas, de acuerdo a los estudios del Frontiers in Pharmacology.

También podría ayudar a prevenir el alzhéimer, pero no es todo, combate el envejecimiento prematuro.

Las uvas actúan como un potente antioxidante natural, por consiguiente, ayudan a combatir el envejecimiento prematuro creado por los radicales libres.

Protegen los huesos: Otro de los beneficios de las uvas es que contienen manganeso, potasio, magnesio, calcio, fósforo y vitamina K, los cuales son compuestos muy importantes para tener una excelente salud ósea.

