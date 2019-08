Beneficios de la lactancia materna para la mamá

No cabe duda de que la leche materna es el mejor alimento que le puedes dar a tu bebé, pues además de que mejora el vínculo con tu recién nacido, le aportas todos los nutrientes necesarios para su buen desarrollo. Además, estimula su sistema inmunológico, previene alergias y obesidad y en general, es muy saludable, pero ¿conoces los beneficios de la lactancia materna para la mamá?

De acuerdo con el INEGI, “la práctica de la lactancia materna también tiene beneficios en la salud de las mujeres: su inicio, poco después del parto, ayuda a que el útero regrese más rápido a su tamaño original, auxiliando en la prevención de hemorragias posparto”.

Nadie dijo que sería fácil e implica un gran sacrificio, por eso es común ver que las tasas de lactancia materna van disminuyendo cada vez más rápido en el país. “En la región Sur del país la lactancia materna exclusiva se redujo de 28.5% a 15.5%; en el medio rural pasó de 36.9% a 18.5% y en la población indígena de 34.5% a 27.5%”, informó el Instituto Nacional de Salud Pública (periodo 2006 a 2012).

Incrementa los niveles de oxitocina

La succión promueve la producción de esta hormona (conocida también como la hormona del amor), la cual ayuda a reducir las probabilidades de sangrado postparto y contribuye a la contracción del útero, es decir, a que el cuerpo vuelva a la normalidad lo más pronto posible.

Ayuda a perder peso

Amamantar puede ayudar a quemar entre 450 y 500 calorías al día, por lo que la lactancia materna contribuye a la pérdida de peso después del embarazo.

Previene la osteoporosis y algunos tipos de cáncer

De acuerdo con evidencia científica, la lactancia materna es un factor protector ante la osteoporosis, infecciones urinarias y algunos tipos de cáncer, como el de seno, el de ovario y el de útero.

Favorece el descanso

No te mintieron cuando te dijeron que después de tener hijos no ibas a volver a dormir, al menos no igual, sin embargo, cuando amamantas a tu bebé tienes mayores probabilidades de un mejor descanso, puesto que la prolactina (hormona que estimula la producción de leche) tiene un efecto relajante para la madre y el bebé.

Ahorras tiempo y dinero

Es increíble la cantidad de dinero que puedes gastar en fórmula para bebé, así que el ahorro es considerable si lo comparamos con la siempre lista, disponible y gratuita leche materna. Además, está a la temperatura ideal y el bebé decide cuánto necesita.

