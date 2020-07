Beneficios de correr para la salud ¿cómo empezar este ejercicio?

Beneficios de correr para la salud. Foto: La lupa digital| Li Zhongfei

Correr es una de las mejores formas de ejercicio para tu salud en general. Desde un mejor sueño hasta un corazón más fuerte y una mejor salud mental. Te mostramos cómo comenzar a correr si eres un principiante, junto con los mejores consejos para ayudarte a conseguir los beneficios para la tu salud.

No es necesario ser un velocista de clase mundial o un corredor de maratón. Incluso un ritmo de carrera lento y constante puede ayudarlo a lograr los siguientes beneficios para la salud.

Beneficios de correr

Bajar de peso

Correr es una forma especialmente eficiente de ejercicio para perder peso debido a las ventajas de quemar calorías y grasas. La cantidad exacta de calorías que quema depende en gran medida de su peso y la intensidad de su entrenamiento. Pero, en general, las personas queman alrededor de 100 calorías por cada milla que corren.

Sin embargo, tenga en cuenta que a medida que corra más a menudo, su cuerpo se volverá más eficiente y es posible que no pierda tanto peso como cuando comenzó a correr. Tendrá que aumentar su velocidad e intensidad para ver los mismos resultados.

Estado de ánimo

Es posible que haya corrido y haya sentido su mente despejada y las tensiones disminuyen. Esto se debe a que el ejercicio aumenta el flujo sanguíneo y la liberación de sustancias químicas para sentirse bien como la dopamina y las endorfinas en el cerebro, lo que ayuda a combatir el estrés.

Un estudio de 2019 en el JAMA Psychiatry Journal descubrió que correr puede ser una estrategia efectiva para prevenir la depresión. La investigación reveló que reemplazar la inactividad con solo 15 minutos de actividad vigorosa cada día, como correr, puede reducir el riesgo de depresión en aproximadamente un 26%.

Dormir mejor

La actividad física libera serotonina, que ayuda a regular el ritmo circadiano y a establecer horarios regulares para despertarse y dormir. El ejercicio regular también mejora el sueño de onda lenta o sueño profundo, lo que le da a su cerebro y cuerpo la oportunidad de rejuvenecer durante la noche.

Salud del corazón

Correr hace que su corazón bombee y la sangre fluya, y a su vez hace que su corazón sea más fuerte y más eficiente. También protege tu salud cardíaca a largo plazo si te quedas con ella. Un estudio de 2014 en el Journal of the American College of Cardiology encontró que los corredores regulares tenían un riesgo 45% menor de morir por causas relacionadas con el corazón, como un ataque cardíaco o un derrame cerebral, durante un período de 15 años.

Vivir más tiempo

Un metaanálisis del British Journal of Sports Medicine de 2019 descubrió que correr redujo el riesgo de muerte prematura en un 27%, incluido un riesgo 23% menor de muerte por cáncer. Aún más alentador, se descubrió que los corredores regulares vivían aproximadamente tres años más que los no corredores.

Consejos para correr en principiantes

Aaron Baggish , director del Programa de Rendimiento Cardiovascular en el Hospital General de Massachusetts y director médico del Maratón de Boston dice que cuando recién comienza, debe aumentar su resistencia con un programa de caminata rápida de 20 a 30 minutos diarios.

Cuando esto se siente cómodo, introduce de dos a tres minutos en tu caminata, dependiendo de su nivel de condición física, esto puede ser tan pronto como después de la primera semana de caminata.

El objetivo debe ser unir de 20 a 30 minutos consecutivos de trote a ritmo de conversación, cinco días a la semana. Incluso podría ser útil correr con un compañero, que puede responsabilizarlo y hacer que el ejercicio se sienta más agradable.

O bien, puede disfrutar de una carrera solitaria. Siéntase libre de enchufar auriculares y escuchar música o un podcast, que puede ayudarlo a pasar el tiempo.

Mantente hidratado. Beba mucha agua antes, durante y después de su carrera. Esto regulará la temperatura de su cuerpo y restaurará la energía que tanto necesita en las células de su cuerpo.