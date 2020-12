Beneficios de consumir VITAMINA C todos los días ¡Estos alimentos lo contienen!

Efectos de consumir vitamina C. Foto:65 y más

La vitamina C, también conocida como ácido L-ascórbico, está presente de forma natural en algunos alimentos, y también está disponible como un suplemento dietético, pero, ¿sabes lo que puede hacer por la salud? Te contamos todo lo que debes saber.

Según Darren Mareiniss, médico de medicina de emergencia del Einstein Medical Center en Filadelfia, la vitamina es esencial para todas las dietas, y es importante saber lo que le hace a su cuerpo tomar vitamina C todos los días.

La vitamina C está presente de forma natural en muchos alimentos y el cuerpo no la sintetiza. Debe ser ingerido. Las fuentes alimenticias de vitamina C incluyen frutas cítricas, pimientos, coles de Bruselas, tomates, melón, papas, fresas y espinacas.

Beneficios de consumir Vitamina C

Puede ayudar a su cuerpo a sanar

La vitamina C es un componente esencial del tejido conectivo y juega un papel en la cicatrización de heridas.

Beneficios de la Vitamina C.Foto: Aurana

Antioxidantes

El Dr. Mareiniss explica que la vitamina C es un antioxidante, lo que significa que puede ayudar a prevenir el daño celular. Por lo tanto, puede ayudar a prevenir problemas de salud donde el estrés oxidativo juega un papel.

Producción de colágeno

El Dr. Mareiniss explica que la vitamina C es necesaria para la biosíntesis del colágeno. Por eso es un ingrediente clave en muchos productos para el cuidado de la piel.

Prevenir el cáncer

Según los NIH, hay una gran cantidad de investigaciones que respaldan que la vitamina C puede ayudar a mantener a raya al cáncer. La mayoría de los estudios de casos y controles han encontrado una asociación inversa entre la ingesta dietética de vitamina C y los cánceres de pulmón, mama, colon o recto, estómago, cavidad oral, laringe o faringe y esófago.

Salud del corazón

Según los NIH, existe cierta evidencia de que la vitamina C puede ayudar a mantener a raya las enfermedades cardiovasculares. Uno de los estudios más grandes, que involucró a más de 85,000 mujeres, encontró que la ingesta de vitamina C tanto en forma dietética como suplementaria redujo el riesgo de enfermedad coronaria.

Prevenir la pérdida de la visión

Los NIH también ofrecen pruebas convincentes de que la vitamina c puede ayudar a prevenir e incluso tratar la degeneración macular y las cataratas relacionadas con la edad, las dos causas principales de pérdida de la visión en las personas mayores.

Prevenir el escorbuto

Los signos de escorbuto pueden aparecer dentro de un mes después de la deficiencia de vitamina C. Los síntomas iniciales incluyen fatiga, malestar e inflamación de los gimnasios. Sin embargo, la afección puede empeorar e incluir depresión, encías sangrantes inflamadas y aflojamiento y pérdida de dientes. Si no se trata, puede ser fatal.

Tratar un resfriado

La vitamina C se considera comúnmente como un refuerzo inmunológico. Sin embargo, el NIH señala que es posible que no sea tan eficaz para prevenir un resfriado como parece. La vitamina C puede ayudar a acortar la duración del resfriado común.

Prevenir la deficiencia de hierro

Un estudio encontró que solo 100 mg de vitamina C pueden mejorar la absorción del mineral que forma la sangre en un 67%.

Efectos secundarios de consumir Vitamina C

Alterar el estómago

Si bien la vitamina C tiene una toxicidad baja y, por lo tanto, no causa efectos adversos graves con ingestas altas, sin embargo, puede causar trastornos gastrointestinales, que incluyen diarrea, náuseas y calambres abdominales.

Cálculos renales

Existe cierta evidencia contradictoria de que altas cantidades de vitamina C podrían aumentar la excreción urinaria de oxalato y ácido úrico, lo que podría contribuir a la formación de cálculos renales.

