Los objetos de Beloved shirts se han convertido en una moda un tanto desagradable si me preguntan…

Beloved shirts, no todo es miel sobre hojuelas.

Beloved shirts, no todo es miel sobre hojuelas.

Pero Jeremiah Robinson junto con los diseñadores, han vendido miles pero miles de artículos. Todo gracias a que Katy Perry conoció el producto, compró su jumpsuit de pepperoni y se viralizó.

Beloved shirts, no todo es miel sobre hojuelas.

Ahora bien, si no conoces la marca y te gustaría tener algún artículo personalizado puedes entrar a la página, en la parte superior derecha tienen una pestaña en la cual puedes diseñar prácticamente lo que se te ocurra; playeras, jumpsuits, tazas, edredones, cojines, etc.

Beloved shirts, no todo es miel sobre hojuelas.

Dentro de las opciones hay un espacio en donde puedes vender tus diseños o solicitar un puesto en el área de diseño y el concepto que le dieron es #Belovedstateofmind. Hasta aquí todo es maravilloso.

Beloved shirts, no todo es miel sobre hojuelas.



Los artículos de Beloved shirts han causado tanto furor en todo el mundo que probablemente no pensaron en la magnitud del éxito que tendrían; lo que pasó, que no se dieron abasto y es que la experiencia que promueve la marca Beloved shirts se ha vuelto desagradable ya que existen quejas de clientes en Amazon principalmente, alegando que la empresa no ha tenido la formalidad que debería con ellos. La lista de compradores molestos de Beloved shirts es larga, el principal motivo: que nadie responde a sus mensajes. En una era donde la comunicación instantánea se ha vuelto primordial para la atención al cliente, una empresa no se puede dar el lujo de dejarlos a la deriva.

Los clientes de Beloved shirts buscan emocionados obtener cualquier producto, la compra es sencilla eliges tu producto, eliges el diseño, pagas y Beloved shirts te envía un mensaje como todas las empresas que venden en línea, tu confirmación. Hasta ahí la experiencia de Beloved shirts es increíble. Pero, aceptémoslo siempre existe un pero…A continuación presentamos algunas de las quejas que presentan los clientes para Beloved shirts en Amazon:

Esperamos que Beloved shirts pueda resolver esto antes de que sea demasiado tarde ya que cualquiera que compre en Amazon por lo menos sabe que las reseñas, quejas o sugerencias de los compradores son muy valiosas para el futuro de cualquier empresa.