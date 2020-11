¿Bebidas “LIGHT” dañan la salud, aunque no contengan azúcar?

Consumir bebidas con azúcar y “light” es malo para la salud. Foto: elconfidencial.com

Las bebidas que aseguran ser “light” podrían ser dañinas también para tu salud, casi al igual que aquellas que contienen azúcar, pero ¿por qué?, ¡un estudio lo revela!

Bebidas “light” no son tan saludables

La Verdad Noticias te revela que un estudio asegura que las bebidas “light” son endulzadas químicamente y que al igual que las que contienen azúcar pueden provocar enfermedades cardiovasculares, ¡impactante!

Fue el Journal of the American College of Cardiology, quien publicó el estudio cuyos resultados se obtuvieron luego de analizar información de 104 mil 760 personas que registraron durante 10 años sus hábitos alimenticios, del 2009 al 2019.

El estudio considera que las bebidas azucaradas contienen el 5 por ciento o más de azúcar, mientras que las “light” tienen edulcorante que no posee valor nutritivo.

El estudio clasificó a los pacientes en nivel alto, bajo y nulo de consumo por cada una de las bebidas, las “light” y las azucaradas.

No te confíes las bebidas “light” no son tan saludables como parecen. Foto: elconfidencial.com

Cuando tuvieron todos los datos, los expertos obviaron los datos recabados en los 3 años iniciales con la intención de evitar factores de causalidad inversa, y los resultados fueron que se presentaron mil 379 nuevos pacientes con:

Enfermedades cardiovasculares

Derrame cerebral

Accidente isquémico transitorio

Infarto de miocardio

Síndrome coronario agudo

Angioplastia

Los resultados revelaron que comparando a aquellos que ingieren cualquiera de las bebidas contra los que no consumen ninguna, sus porcentajes de padecer una enfermedad eran más elevados, y son los siguientes:

Consumo moderado de bebidas con azúcar elevó el riesgo en un 5 por ciento

Ingesta elevada de bebidas azucaradas aumentó el riesgo en un 20 por ciento

Tomar bebidas “light” de forma moderada incrementa el riesgo en un 15 por ciento

Ingerir bebidas “light” de forma elevada sube el riesgo en un 32 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR:Refrescos light y sin azúcar aumentan el riesgo de ataque cardíaco o derrame cerebral

��������Conoce la razón por la que Magda Rodríguez perdió la vida��⚕��⚕��⚕��https://t.co/4p2ILfKAZN — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) November 3, 2020

Al respecto, la estudiante de doctorado de la Universidad de París (Francia), Eloi Chazelas, quien además fue es la autora principal del estudio, señaló que los resultados indican que las bebidas artificialmente edulcoradas no son la forma más sana para sustituir las que contienen azúcar, de ahí que incluso comentó que esta información puede dar argumentos adicionales para estimular:

“…el actual debate sobre impuestos, etiquetación y regulación de bebidas azucaradas artificialmente edulcoradas.”

Con información de www.ecoportal.net