Beber café antes de hacer ejercicio te ayudará a quemar más grasa

Un estudio reciente, llevado a cabo por científicos de la Universidad de Granada, en España, sugiere que una taza de café en el momento oportuno le ayudará a alcanzar sus objetivos de fitness, La Verdad Noticias te informa sobre esta ventaja que puedes crear al hacer ejercicio.

Para el estudio, los investigadores de la Universidad de Granada se propusieron investigar más a fondo los efectos del café en el ejercicio y si realmente ayuda o no a mejorar el rendimiento deportivo.

Beneficios del café entes del ejercicio. Foto: Infobae

Beber café antes de hacer ejercicio

El nuevo estudio de sujetos exclusivamente masculinos publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition sugiere que debería tomar café antes de hacer ejercicio. Esta es una excelente noticia para los amantes del café y aseguran que debería ser un café fuerte.

Francisco José Amaro-Gahete, profesor de fisiología de la Universidad de Granada en España, y el autor principal del estudio, informa que los resultados del estudio mostraron que la ingesta aguda de cafeína 30 minutos antes de realizar una prueba de ejercicio aeróbico aumentó la oxidación máxima de grasas durante el ejercicio independientemente de la hora del día.

El estudio dice que aproximadamente 3 mg de cafeína por kg de masa corporal es la cantidad que aumenta la tasa de quema de grasa. Como referencia, eso significa que un hombre de 77 kilos debería beber 231 mg de cafeína media hora antes del ejercicio. Los investigadores señalan que existen límites para los beneficios de quemar grasa de la cafeína.

Las dosis muy altas de cafeína (por ejemplo, 9 mg / kg) están asociadas con una alta incidencia de efectos secundarios y no parecen ser necesarias para provocar un efecto ergogénico. Los científicos también concluyeron que los efectos del consumo de cafeína en la quema de grasa son más marcados cuando el ejercicio se realiza por la tarde que por la mañana.

Beneficios del café en el ejercicio

Según el estudio, los beneficios pequeños a moderados del uso de cafeína incluyen, entre otros: resistencia muscular, velocidad de movimiento y fuerza muscular, carreras de velocidad, saltos y lanzamientos, así como una amplia gama de deportes aeróbicos y anaeróbicos. El estudio también señala que la cafeína puede mejorar el rendimiento en ciertos deportes.

Concluyeron: Los hallazgos sugieren que la combinación de ingesta aguda de cafeína y ejercicio aeróbico realizado a intensidad moderada por la tarde proporciona el escenario óptimo para las personas que buscan aumentar la quema de grasa durante el ejercicio físico.

