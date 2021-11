Beatriz de York podría reemplazar a Harry en el Consejo de Estado Británico

El tema con el hijo menor de Lady Di es demasiado complicado, debido a que dejó la familia real británica. Ahora la cuestión es que perdería un cargo más dentro de la realeza, por lo que Beatriz de York podría reemplazar a Harry en su puesto dentro del Consejero de Estado.

El puesto de Consejero de Estado da una prerrogativa de llevar a cabo compromisos en nombre de la reina Isabel II en el caso de que sea necesario. La Constitución real actual, establece que solo pueden ocupar este lugar los cuatro primeros miembros de la familia en la línea de sucesión al trono, mayores de edad.

Actualmente ocupan el cargo los próximos en la línea de sucesión del trono británico, mayores de edad. Es decir: el príncipe Carlos; sus dos hijos, William y Harry; y su hermano, el príncipe Andrés.

Beatriz de York podría reemplazar a Harry

Al estar fuera de Reino Unido, Harry no puede ser Consejero de Estado.

Entonces ¿por qué Beatriz de York podría reemplazar a Harry? Esto tiene que ver con la decisión de Harry de alejarse de sus deberes reales, además de mudarse a otro país.

El duque de Sussex es "dolor de cabeza constitucional" para la familia real, de acuerdo a The Express. Ya que ahora necesitan un sustituto como Consejero de Estado.

Y es que "Un Consejero no domiciliado en el Reino Unido no puede actuar, por lo que excluye a Harry", subrayó Vernon Bogdanor, profesor en el King's College de Londres y autor del libro Monarchy And The Constitution.

¿Beatriz y Andrés de York o Camila de Cornualles?

Un nombre que suena para Consejero de Estado es el de Camilia de Cornualles.

Existe la posibilidad de que Beatriz de York podría reemplazar a Harry, quien es la hija mayor de Andrés y próxima persona de más de 21 años en la línea de sucesión británica.

Pero otra cuestión es que Andrés de York abandonó sus obligaciones públicas el 2019 a raíz de unas acusaciones de abuso sexual en su contra.

Ante esta situación, los asistentes de palacio también consideran elevar a Camilla, al grupo de miembros de élite de la realeza. Los últimos años, la duquesa de Cornualles ha desempeñado un papel cada vez más importante dentro de la familia real, por lo que sería Camilla quien sería Consejero de Estado o tal vez Beatriz de York podría reemplazar a Harry.

