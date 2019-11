Beachbody: MÉTODO con el que una mujer perdió 53 kilos en menos de un año

Beachbody: METÓDO con el que una mujer perdió 53 kilos en menos de un año

Beachbody es el método con el que una mujer que perdió 53 kilos en menos de un año con vídeos de ejercicios en casa, después de tener sobrepeso, en tan solo 11 meses pasó de una talla XXL a una XS y lo hizo con un método increíble.

Muchas personas piensan que los metodos deportivos y que los entrenadores personales para ponerse en forma o que los vídeos de youtube no sirven para nada, pero la realidad es que si y la transformación radical de Hannah Day, es el mejor ejemplo.

Hannah llevaba una vida muy solitaria, tenía un peso de 107 kilos, por lo que se le hacian dificlies las salidas en público, todo esto se convirtió en un problema para ella ya que se perdía grandes experiencias con sus hijos. Al final, sus problemas fueron más allá de la obesidad.

Después de algunos años con este problema enorme, la jovén decidió que quería perder peso, pero no sabía por donde empezar.

"No quería ir al gimnasio porque estaba demasiado atormentada con mi tamaño. Me alejé de la gente. Mis hábitos alimenticios eran horribles", dijo Hannah.

De acuerdo con el portal womenshealthmag, una amiga de Hannah recomendó un método de entrenamiento personal conocido como Beachbody.

"Ella me mostró los entrenamientos a demanda que podía hacer desde casa y el programa de nutrición. Nunca antes había tenido herramientas como esta. Así que convertí mi vergüenza en motivación”.

Con más de 100 kilos Hannah sabía que perder peso no iba a ser fácil, pero quería intentearlo por ella y por su familia. Además de esto, Hannah tuvo que cambiar sus hábitos alimenticios fue el mayor esfuerzo que tuvo que realizar para su transformación de vida.

De esta manera Hanna empezó con un programa Ultimate Portion Fix del mismo método deportivo al que se había apuntado. Básicamente consistía en medir las raciones de cada comida. Fue así como empezó a saber qué comer y en qué porciones.

“Me demostró que podía comer todos los grupos alimenticios controlando la cantidad".

Hannah no pasaba hambre, sino que se sentía satisfecha con cada plato. Aprendió a la comida estaba para alimentar el cuerpo y no sus emociones. Por otra parte no se sentía segura para ir al gimnasio, así que Hannah repitió el método de 21 días de Beachbody siete veces, un ejercicio compuesto por rutinas de 30 minutos que mezclaban ejercicios de cardio y de pesas.

"Cuando empecé tuve que modificar cada ejercicio. Pero conforme iba completando las rondas, tenía más fuerza y resistencia, así que al final no tuve que modificar nada. En 11 meses perdí 53 kilos y pasé de una XXL a una XS. Desde entonces, me he centrado en tonificar y ganar músculo".

