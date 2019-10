Batido para quemar grasa y adelgazar en poco tiempo FOTO CORTESÍA GRUPO RIVAS

No pierdas más el tiempo y arriésgate a probar este delicioso batido ideal para ti, te ayudará a lucir la figura que tanto deseas ya que podrás quemar la grasa que no necesitas y adelgazarás de una forma impresionante, así que no te puedes perder la receta ¡pon mucha atención!

Este batido es muy fácil de preparar, la puedes hacer en casa en pocos minutos, lo mejor de todo es que la vas a amar, pues después de hacer tanto para adelgazar por medio de ejercicios y dietas, este será lo mejor, ya que en poco tiempo tendrás resultados.

Recuerda que existen gran cantidad de batidos para bajar de peso, reducir grasa, depurar nuestro cuerpo, pero este sin duda es muy especial, un rico batido a base de fruta y un ingrediente que muchas veces pasa desapercibido pero que es beneficioso para el riñón y el sistema digestivo, puede ayudarte a alivia las flatulencias y los retortijones.

Lo que necesitas

Medio melón

Dos pepinos

Dos peras

Zumo de dos limones

20 gramos de perejil

250 mililitros de agua

Semillas de chía (si gustas)

Lo que debes hacer

Para la elaboración, en la batidora comienza por echar los pepinos totalmente pelados, las dos peras peladas, por otra parte el medio melón lo trocearemos de manera que entre sin problemas en el vaso de la licuadora y también lo verteremos en la licuadora, así como los 20 gramos de perejil y el zumo de los dos limones. Al batir debemos fijarnos en que la mezcla quede lo licuada que nosotros deseemos.

Cómo tomarlo

Este batido puede sustituir un desayuno o una cena, no se puede abusar tanto de este tipo de bebidas como para sustituirlas por una comida, la principal del día.

Te ayudará a batido ayudará a desintoxicar tu cuerpo, a quemar la grasa localizada y gracias a las propiedades de la fruta y podrás adelgazar fácil y rápidamente.

