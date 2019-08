Barbie #TúPuedesSerLoQueQuieras: A 60 años de su nacimiento

Es imposible imaginar a una mujer de hoy en día (por lo menos en occidente) que no haya tenido una muñeca Barbie, con ellas aprendimos a soñar e imaginarnos un futuro tanto en el amor (con Ken), como en lo profesional (con la infinidad de versiones profesionistas que hay de Barbie).

Pero si te causa curiosidad cómo llegó a ese punto la famosa muñeca, aquí te vamos a platicar todo sobre su historia y cómo empoderan a las niñas de hoy, mujeres del mañana.

Su historia

En marzo de 1959 fue lanzada una muñeca que llegó para quedarse, creada por Ruth Handler y de inspiración en la muñeca Bild Lilli (muñeca alemana para adultos).

Originalmente Ruth propuso la idea a su esposo (co-propietario de Mattel) de lanzar una muñeca con características de mujer y no de bebé pues ella sentía que las niñas ya no les gustaba jugar con muñecas que parecían niñas, recibió un NO ROTUNDO en ese momento, pero hoy en día la Barbie es la imagen principal de la marca.

Barbie con su madre Ruth Handler.

Celebrando sus 60 años

Para festejar el gran acontecimiento, han decidido trabajar más en el empoderamiento de las niñas, con el lema #TúPuedesSerLoQueQuieras y con ello Mattel tiene a destacadas embajadoras dando su mensaje a nombre de Barbie para todas las niñas del planeta.

¿Quienes son las embajadoras de Barbie?

Alaska (la cantante), la atleta paralímpica Desirée Vila y la especialista en Inteligencia Artificial Nerea Luis.

Alaska, Nerea y Desirée.

Desirée Vila, en entrevista para la revista Elle señaló que "Lo único incansable son las ganas de vivir", es el lema vital de esta atleta paralímpica. Desirée se proclamó campeona nacional de gimnasia acrobática a los 16 años. Poco después, sufrió una amputación de la pierna derecha tras una negligencia médica. Y a pesar de lo anterior, no se detuvo y dos años después consiguió el título de campeona de España de 100 metros y salto de longitud.

Nerea Luis, en la misma entrevista con Elle Nerea platica "Me dijeron que nunca podría destacar en un sector que está ampliamente masculinizado como es la ciencia y la tecnología", en la actualidad Nerea es graduada en Ingeniería Informática especializada en Inteligencia Artificial. "El mejor consejo que me dieron fue creer ti misma, en tus habilidades y en tu potencial. No creas que por ser diferente eres peor".

Curiosidades de la Barbie

Se venden más de 100 muñecas Barbie cada minuto.

Se han vendido mil millones de Barbies

Se venden en 150 países alrededor del mundo

Barbie fue astronauta en 1969

Ha habido Barbie CEO

Barbie candidata la presidencia

Su novio se llama Ken

Fue presentada en el Salón del Juguete de Nueva York

