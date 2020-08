Bárbara de Regil revela el secreto mejor guardado de su DIETA fitness

Descubre el mayor secreto de la dieta fitness de Bárbara de Regil. Foto:de10.com.mx

Bárbara de Regil tienen una figura envidiable aun estando en cuarentena, y todo gracias a que es una mujer fitness que lo da todo por conservarse hermosa y sana, de ahí que se preocupa tanto por compartir con sus seguidores varios de los secretos que espera pongan en práctica para que, así como ella, puedan gozar de las curvas perfectas, y ahora ha revelado el secreto sobre su dieta, ¿ya lo conoces?

Bárbara de Regil: secreto de su dieta

La actriz que protagonizó la película “Loca por el Trabajo”, reveló a sus 7 millones de seguidores en su cuenta oficial de la red social de Instagram el mayor secreto de su dieta para tener la espectacular figura que siempre presume, y no tiene nada que ver con no comer algún tipo de comida, ¡impactante!

La mujer fitness y actriz, reveló que ella no tiene prohibido el consumo de ningún alimento en su dieta, puede comer tacos, helado, pizza o pastel, eso sí, aclaró que puede comer de todo siempre y cuando no esté frito, pero eso no fue todo.

Bárbara de Regil aclaró que tampoco le gusta seguir una dieta a base de calorías, pues no le gusta ir por ahí contando todo lo que come, ya que lo realmente importante es la calidad de los alimentos que se ingieren, ¡súper!

La también modelo, indicó que no es necesario torturarse pensando en que no se puede o que se ha comido el alimento favorito que quizá no es tan saludable, pues lo ideal no es limitarse sino simplemente comer las cantidades correctas, es decir no te sirvas un súper plato, sino todo con cautela.

Y aunque, todos sus consejos son muy buenos, fue en esta publicación de Instagram que reveló su secreto para mantener la figura envidiable que siempre porta, y aunque no lo creas es muy sencillo, pues publicó:

“...no como más de 2 o 3 veces a la semana lo que MAS AMO.”

Bárbara de Regil, también indicó que ella no le hace el feo a los postres o pizzas, y asegura que quienes se la han encontrado en restaurantes o la conocen muy bien lo saben, así que ¡ya déjate de sacrificarte!, y sigue el ejemplo de esta actriz y modelo que sabe muy bien de lo que habla.

Ahora ya lo sabes, no hay comida prohibida, solo porciones correctas, ¿listo para renovar tu dieta?, dinos en los comentarios si ya conocías este secreto y si crees que Bárbara de Regil dice la verdad, ¡nos encanta saber tu opinión!

Con información de elintranews.com.