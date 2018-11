Bañarse por la noche es más saludable que por la mañana, afirman especialistas

Existen personas que prefieren bañarse por la noche y no por las mañanas, aunque ambas opciones son válidas, también es cierto que bañarse en uno de los dos horarios tiene mayor ventaja que el otro, ahora te diremos porque bañarse por las noches es más saludable que hacerlo durante el día.

Aunque bañarse por las mañanas podría ser más productivo incluso tener mayores ventajas, como ejemplo sentir mayor frescura, te ayuda a poder revivir ante el inmenso sueño, entre muchos otros. La realidad es que especialistas señalan que bañarte por las noches sea lo que le daría mayores beneficios a tu salud.

Las razones son diversas, en especial para la piel y salud en general señalan los dermatólogos y alergólogos quienes indican que bañarse por la noche ayuda a limpiar los gérmenes, sudor, polvo y sustancias que puedan causar problemas para la piel o bien, producir efectos negativos.

Es por eso que lanzan la recomendación de bañarse antes de a la cama a dormir y no a la mañana siguiente que nos levantemos.

Aunque bañarte en el día te activa, bañarse en la noche en mucho más saludable.

Sin embargo, tampoco dejamos de lado que bañarte por las noches ayuda a relajarse y combate el insomnio, lo que te ayuda en la mayoría de las veces a conseguir un sueño mucho más profundo, así como sentirte más descansado por la mañana.

Por otro lado, es posible que ganes algunos minutos de permanecer dormido al no levantarte antes para bañarte, además de ahorrarte el tiempo de secado de cabello.

Se recomienda que el baño dure entre 5 y 10 minutos.

En un artículo que publicó The New York Times, los especialistas hacían recomendaciones como: que el baño dure entre 5 y 10 minutos, no solo para no desperdiciar agua, sino que la piel estará sometida al vapor y agua caliente un tiempo adecuado para no tener otros problemas.

Por las razones anteriores, es que los especialistas recomiendan bañarse por las noches, con ello evitarás llevar contigo a tu cama suciedad impregnada en tu piel a la cama, además tendrás mejores ciclos de sueño, con lo que incluso y eso te permitirá andar de mejor humor y mucho más radiante.