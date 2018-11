"Balzac y la joven costurera china" cuando todo estaba prohibido.| Marisol Iturríos

La bookbloguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos, en su colaboración del día de hoy para Estilo y Vida, nos narra el relato autobiográfico del escritor y cineasta Dai Sijie "Balzac y la joven costurera",

La primera novela del escritor y cineasta chino es un relato autobiográfico donde nos cuenta de una manera amena y humorística el descubrimiento de la lectura, del amor y la amistad incondicional entre tres jóvenes, en 2002 fue llevada a la pantalla grande y dirigida por Dai.

Ya lo decía Orhan Pamuk "un día leí un libro y toda mi vida cambió", y es precisamente de lo que nos habla el autor, Dai Sijie, en este relato autobiográfico.

Cuando todo estaba prohibido, Dai conoció la lectura.

Trama

En la China comunista de Mao Zedong, descubrimos lo valioso que es una amistad, el amor y la lectura para sobrellevar las condiciones de vida en una época donde todo estaba prohibido. Nos trasladamos a los años 70 en plena Revolución Cultural, y antes de continuar tengo que aclarar que no todas las revoluciones son para un cambio positivo. Esta revolución trajo consigo un gran retroceso cultural, universidades fueron cerradas, los programas educativos en las escuelas fueron modificados para que los jóvenes en lugar de aprender a escribir, matemáticas o ciencias, aprendieran sobre agricultura, minería y otros oficios. Las personas con estudios universitarios eran considerados burgueses y enemigos del pueblo, por lo que se les imponía algún tipo de castigo. Se hicieron redadas en bibliotecas, escuelas, universidades y hasta en casas para confiscar cualquier tipo de literatura y quemarla, el único libro permitido era el libro rojo de Mao. Y los chicos que estaban estudiando en la secundaria o bachillerato, eran mandados a campos de trabajo para ser < >, o sea olvidar los conocimientos escolares y culturales y aprender como ser un granjero o minero.

Balzac y la joven costurera china.

Y es así como conocemos a dos amigos adolescentes, Dai que es quien narra la historia y Luo, su mejor amigo, ambos hijos de reconocidos médicos que no solo son considerados intelectuales por el nivel de estudios que ya tenían, sino a eso se le suma ser hijos de profesionales, razón por la cual son enviados a una aldea perdida en las cercanías en el Tíbet. Son obligados a vivir en máxima austeridad siguiendo las directrices del comunismo más extremo y obligados a realizar trabajos en condiciones extremas e inhumanas.

Luo, uno de los chicos, tiene un don magnifico como narrador razón por la cual el jefe de la aldea encomienda a los dos jóvenes para hacer un viaje de dos días de ida y dos de regreso al pueblo, donde cada mes montaban un cine en la plaza local. La aldea estaba encantada, nadie ahí había visto un filme antes, pero a través de las palabras y gestos de estos jóvenes se deleitaban al punto de las lágrimas. Justo en estos viajes pasan dos acontecimientos que les cambian la vida, conocen a la sastrecilla de la montaña y descubren que otro reeducado tiene una maleta llena de libros prohibidos: Ursula Mirouet, Papa Goriot, El Conde de Montecristo, Madame Bovary. Al poco tiempo no narraban las películas permitidas, sino los libros prohibidos.

“Tardé nueve noches seguidas en contar El Conde de Montecristo. De día no podíamos hacerlo porque teníamos que trabajar. Cuando tenía hambre les decía que si me daban comida, les contaba un libro.”

Dai habla de su vida en esta novela.

Puntos Fuertes

Sijié nos cuenta su desagradable experiencia de una manera algo humorística, aunque la realidad que vivió el y miles de jóvenes chinos haya sido mucho mas cruel de lo que leeremos en su novela. Vemos una historia adornada al no ahondar en historias de tortura propias de la época. Pero esto tiene una razón de ser y muy al contrario de lo que se ha dicho de este libro, el autor no nos cuenta su historia para denunciar la revolución cultural o el gobierno de Mao, la razón es mucho mas lejana y distinta a eso, dicho en sus propias palabras: “Quería contar mi primer amor por la literatura en una época en que todo estaba prohibido. Quería explicar como la literatura puede cambiar la vida de una persona”. Es grandioso ver como todo un sistema político con programas de reeducación, donde se buscaba despojar a todas estas personas de cualquier sentido de propiedad e individualidad, siendo denigrados y llevándolos al punto de la ignorancia. Pero todo este sistema no tiene el mínimo de fuerza y poder que un solo libro en varias personas, en este caso todo inició con Balzac y su libro Ursula Mirouët.

"La lectura es una actividad maravillosa, te recomiendo leer esta novela".

La novela esta llena de magia, a pesar de la cruda historia de trasfondo, cualquier amante de la lectura va a estar encantado de leer, ya que nos remonta al primer libro que nos atrapó, el que nos mostró que la lectura es una actividad maravillosa que cambia la mente, te libera y sobre todo nos cambia la vida.

Buenas lecturas.