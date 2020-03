Bajar de peso sin dieta nunca fue tan fácil: consejos para perder esos kilos extra. Foto: Diario AS.

Si tu objetivo en este momento es bajar de peso, toma nota, pues, traemos para ti varios consejos que revolucionarán tus hábitos para que logres tener el objetivo que tanto has soñado, y sin hacer dieta, ¿increíble verdad? ¡Comenzamos!

Agradece tu bienestar

La Universidad de California publicó un estudio en el que ‘dar las gracias’, reanima el hipotálamo y eso provoca que se acelere el metabolismo, y el estrés en tu cuerpo se deduce, así que, ¿te animas a mirarte al espejo y darle la gracias a tu cuerpo por todo lo que hace por ti?

Piensa y di todo lo bonito que hay en ti

Amarte es indispensable para vivir en armonía con nuestra mente, cuerpo y espíritu, por eso, es momento que dejes de ver sólo lo que no te gusta de ti, tienes que aprender a reconocer que hay muchas cualidades en tu persona. ¡Aceptate tal como eres!, y hablate con el amor que mereces.

Raciones pequeñas para bajar de peso

Aunque muchas veces te propongas no comer ciertos alimentos calóricos, a veces es irresistible, sobre todo si no tienes tiempo para comer adecuadamente o hasta cinco veces al día, por eso, prohibirte esos gustos es un error, mejor, no hagas trampa y si vas a probar alguna delicia hazlo en la ración más pequeña posible hasta que un día, simplemente, puedas decir ‘no’, recuerda que, todo lo que comas debe ser bien racionado. ¡Mucho ojo!

Horarios de comida

Olvídate de las enfermedades estomacales como la colitis, la gastritis y sobre todo los momentos de desesperación de no tener que comer, planifica tus horarios de comida y los aperitivos que puedes comer de prisa, pues, tu estómago debe consumir alimento; por lo menos, cada cinco horas, eso hará que tu metabolismo tenga un ritmo excelente y reducirás el riesgo del sobrepeso.

Hidratación perfecta

El agua el líquido perfecto que mantendrá tu estómago funcionando al máximo y lo mantendrá satisfecho, para que, no consumas comida chatarra, deja atrás el estreñimiento hidratando mejor tu cuerpo, además, tu sangre se oxigenará mejor y tu piel tendrá más elasticidad, así que, siempre lleva una botella de agua contigo.

Duerme como todo una reina

Un estudio analizó la rutina de dormir de 60 mil personas, y los resultados arrojados, señalaron que, cuando no se duerme bien, o solo 5 horas cada día, tenían un 15% más de posibilidades de sufrir obesidad, pues, al no tener energía suficiente no podrían gastar todas las calorías acumuladas y al sentirse agotadas, tendría que consumir más.

Deja que el sol te bañe

Especialistas indican que, exponerse al sol es saludable, pues, hace que tu cerebro se active llenándolo de energía, y además, aporta vitamina D, así que, procura exponerte a él; por lo menos, de 10 a 5 minutos cada día, ¿listo para una caminata al amanecer?

Concéntrate en la comida

Deja a un lado el hábito de comer viendo tu serie favorita, pues, tu cerebro no será consciente de las cantidades de comida que estás ingiriendo, trata de que tus horas de comida sean sólo para ingerir alimentos, así tu cerebro se concentrará solo en ellos y tendrás una mejor digestión.

No más prohibiciones

Normalmente una dieta te obliga a comer sano una semana y te da un día libre para comer lo que quieras, pero, si no eres bueno con estas estrategias, mejor no te obligues, ya que, si un nutriólogo no te vigila podría ser contraproducente. Si vas a comer algo que te encanta solo recuerda que deben ser pequeñas porciones y no pueden ser con tanta frecuencia.

Paciencia y perseverancia la clave para bajar de peso

No presiones tu cuerpo para que luzca delgado de un día para otro, si durante años no lo has cuidado, tienes que ser muy paciente y constante, para que, poco a poco bajes peso, si mantienes una dieta equilibrada, cuidas tus porciones, comer saludable y haces alguna actividad física, bajar de peso será pan comido. ¡Es hora de cambiar los malos hábitos!

