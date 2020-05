Bajar de peso: Beneficios de la toronja ¡De gran ayuda! (Foto cortesía Les vergers Boiron)

Cuántas veces no hemos escuchado que la vecina, algún familiar habla de los grandes beneficios de la toronja o dice que es excelente para bajar de peso, sin duda algunas, muchas, y no por nada, pero vaya que los tiene y es de gran ayuda para reducir unos cuantos kilitos que ya no podemos esconder.

Toronja para bajar de peso

Lo mejor de esto esto es que con la toronja no necesitarás de las grandes recetas o del gran dineral para bajar de peso. Aunque en algunas ocasiones esta suele estar un poco elevada, no es tan costosa como otros productos, lo mejor de todo es que la podemos conseguir a la vuelta de la esquina o en algún supermercado sin necesidad de hacer una extensa búsqueda de esta.

No por nada en algunas dietas la toronja es uno de los principales cítricos que se suelen recomendar, puesto que aunque esta tiene ciertas calorías (muy pocas), tiene grandes propiedades que benefician a la salud y que son perfectas para disminuir nuestra talla.

Bajar de peso: Beneficios de la toronja ¡De gran ayuda! (Foto cortesía Salud y Medicinas)

Beneficios de la toronja

Esta es una excelente fuente de fibra, y en lo que compete para bajar de peso, al contar con un escaso índice glucémico, el metabolismo tarda en asimilar y por ende ayudará a que la persona se sienta saciada.

De igual forma, este alimento es un excelente aliado para las personas que sufren de estreñimiento, padece del sistema urinario, su pectina ayuda a regular el metabolismo y estimula la quema de grasa.

Un punto que hay que tener muy en cuenta ante el consumo de la toronja es que esta puede causar acidez estomacal, por ello las personas que son propensas a este, tienen que evitar la ingesta de esta; de manera general se recomienda consultar a un nutriólogo para que te oriente en tu dieta.

Bajar de peso: Beneficios de la toronja ¡De gran ayuda! (Foto cortesía La Guía de las Vitaminas)

