Bajar de peso: Adiós a esos kilos al saltar la cuerda ¡Sorprendente! (Foto cortesía Vitónica)

Si uno de tus propósitos de año nuevo fue bajar de peso y aún no has hecho algo al respecto, calma, aún quedan algunos meses para que llegues a tu objetivo, lo mejor de todo es que hay grandes opciones para reducir esos kilitos que ya no quieres, tal como saltar la cuerda.

Saltar la cuerda para bajar de peso

Así es, si por la fecha piensas que ya no puedes hacer nada por bajar de peso, calma, aún estás a tiempo y saltar la cuerda podría ser tu gran aliado para que cumplas tu objetivo, no hay por qué esperarse a que termine el año para que de nueva cuenta sea tu propósito de año nuevo; así que comencemos porque seguramente te encantarán estos dos ejercicios que no tienen mucha dificultad.

Tras lo anterior seguramente te sorprendiste porque pensaste en cómo es posible que con saltar la cuerda podemos bajar de peso, pero si, esta actividad activa el metabolismo y por ende se convierte en un gran aliado para reducir esos kilos que ya no quieres en tu vida; de acuerdo con la Universidad de Harvard, esta actividad nos hace quemar hasta 444 calorías en tan sólo media hora.

Bajar de peso: Adiós a esos kilos al saltar la cuerda ¡Sorprendente! (Foto cortesía FMDOS)

Por si esto fuese poco, dicho ejercicio hace que los músculos de nuestro cuerpo trabajen pantorrillas, piernas, pectorales, hombros, espalda, glúteos, abdomen, brazos, entre otros. De igual forma nuestros huesos también se benefician puesto que los microimpactos los fortalecen con un riesgo que es muy pequeño, en comparación con lo que ocurre cuando corremos.

Ejercicios al saltar la cuerda

Ahora bien, contando con dicho contexto y con los beneficios de saltar la cuerda, los siguientes dos ejercicios seguramente te encantarán. El primero se podría decir que es el básico, en este tus pies están juntos y las puntas de estos ligeramente separadas, no alternas lo pies, para inicia intenta hacer 20 de estas y poco a poco aumenta; recuerda respirar por la nariz.

Bajar de peso: Adiós a esos kilos al saltar la cuerda ¡Sorprendente! (Foto cortesía atusaludenlinea)

Finalmente y no porque sea el menos importante, al contrario, en esta los pies se alternan, a diferencia del anterior; al igual que otro haz 20 repeticiones y a diferencia del otro, tras terminar salta de nueva cuenta con los pies juntos.