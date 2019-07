Baja rápidamente la "PANZA" con este ejercicio.| napatcha

Por lo regular, cuando queremos reducir las medidas del abdomen y eliminar las lonjas hacemos abdominales pero los resultados no los notamos tan rápido como quisiéramos y es que sin saberlo estamos optando por el ejercicio equivocado, por eso aquí les contaremos con cual ejercicio bajarán las medidas de la cintura y como por arte de magia se aplanara la “panza”.

¿Por qué no logramos reducir el abdomen?

Quizá estemos haciendo 100 abdominales diarias, pero si no aumentamos el déficit calórico esto no va a servir de nada para reducir la “panza”, debido a que este es un ejercicio de fuerza pasivo y si nuestra alimentación es la misma no habrán cambios ni en el abdomen ni en ninguna otra parte del cuerpo, aunque sí podremos fortalecer los músculos e incluso hacerlos crecer dependiendo del peso (en caso de que hagamos la abdominal con aparatos).

Abdominales no son 100% efectivos.

¿Qué ejercicio si nos ayuda a reducir?

Los ejercicios aeróbicos son los más recomendables cuando estamos interesados en reducir medidas, en específico para eliminar los “gordos” de la cintura y bajar la “panza” lo que los profesionales nos indican es que corramos, aunque sea distancias cortas por tiempos determinados.

¿Qué hace que correr sea tan mágico?

Resulta que lo que hace que sea tan eficaz este tipo de ejercicio, es que se eleva la frecuencia cardíaca, la cual debemos practicar como mínimo 30 minutos sostenidos.

Correr es la receta mágica.

Otros ejercicios que funcionan igual

Además de correr para bajar medidas, puedes trotar, pedalear (bicicleta), bailar (aerobics, zumba, pole dance), nadar y cualquier ejercicio que se realice de manera sostenida por lo menos media hora al día, por supuesto, a estas actividades aeróbicas, sumarles las abdominales para ayudar a fortalecer lo reducido.

En resumen, lo ideal es no centrarnos en sólo trabajar el área que no nos gusta de nuestro cuerpo, sino practicar un deporte o ejercicio que ayude a moldear de manera integral todo el cuerpo.

Muy importante: Si no estas acostumbrado o tienes exceso de peso, cuida tus rodillas con tenis especiales y empieza por caminar, luego caminar rápido, trotar y después correr.