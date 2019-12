Baja de peso sin perder masa ósea con ejercicios de resistencia

Sabemos que cuando bajamos de peso, perdemos toda la masa de nuestro cuerpo, es decir, no sólo perdemos grasa, sino que incluso la masa magra (que incluye músculos y huesos) de nuestro cuerpo disminuye, lo que en ciertos casos podría resultar peligroso, por ello son importantes los ejercicios de resistencia.

De acuerdo con un artículo publicado en el Journal of Bone and Mineral Research, realizar ejercicio (de cualquier tipo) es recomendable para cuidar nuestros huesos, especialmente los de los adultos mayores y aquellos que se encuentran en un plan de pérdida de peso, no obstante, no hay ninguno más efectivo que los de resistencia.

En el estudio se analizaron los casos de 160 adultos mayores con obesidad que comenzaron un plan de pérdida de peso, el objetivo era que disminuyeran el 10% de su peso corporal y al final se encontraron mucho mejores resultados en la densidad mineral ósea de la cadera en aquellos que realizaron ejercicios de resistencia.

Los participantes se dividieron en grupos: el primero realizó los ejercicios de resistencia, el segundo sólo realizó ejercicio aeróbico y el tercero combinó ambos tipos; los primeros y los terceros fueron quienes tuvieron mejores resultados, pero especialmente los primeros.

Por lo tanto, la investigación concluye que si el adulto mayor está a punto de comenzar un régimen para bajar de peso, complemente su estilo de vida con entrenamiento de resistencia para cuidar la salud de sus huesos, puesto que con la edad, es más probable que pierdan masa ósea con mayor facilidad.

No obstante, también se señala que el ejercicio regular es muy importante a cualquier edad, para prevenir grandes pérdidas de masa magra y especialmente para cuidar la salud de los huesos, así que sin importar los años que tengas o si quieres bajar de peso o no, no te olvides de incluir una pequeña rutina de ejercicios en tu día a día.

